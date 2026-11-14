Как выбрать свой талисман: что могут рассказать камень и форма украшения

Талисманы играют важную роль в жизни современного человека. Это различные предметы материального мира, которые символизируют для владельца любовь, уверенность в себе, целеустремленность и прочие положительные черты жизни. Каждый человек определяет символ сам для себя. Художник-ювелир и основательница ювелирного бренда Алина Перова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что несут талисманы своему обладателю.

По ее словам, выбор предмета в качестве талисмана может многое рассказать о человеке.

«Браслет выбирают люди, которые нуждаются в защите, те, кто испытывает ежедневный стресс. Брошь — талисман для людей с ярким аналитическим умом, а кулон носят люди с хорошо развитой интуицией. Те же, кто выбирает в качестве талисмана кольцо, ищут совершенства и часто проявляют себя как лидеры. Крупные серьги выбирают решительные, яркие особы, миниатюрные — активные, прагматичные личности, а серьги с узорами — натуры сообразительные и мечтательные», — рассказала она.

Эксперт отметила, что есть украшения-талисманы, которые прошли испытание временем и до сих пор пользуются большой популярностью.

«Например, древнеегипетский жук-скарабей — как символ обновления и трудолюбия. Человек выбирает его, когда ему необходима поддержка и осознание устойчивости в жизни. Древнеславянскую лунницу выберет женщина, чтобы подчеркнуть свою красоту и уникальность, возвращение к истокам. А украшение в форме сердечка расскажет о владельце как о человеке, для которого любовь имеет большое значение», — сказала Перова.

По ее мнению, многое может рассказать и ювелирный камень в украшении-талисмане. Например, любители граната — это люди, любящие жизнь и яркие эмоции, а обладатели оникса — дисциплинированные и целеустремленные. Аквамарин — камень путешественников и тех, кто любит море. Аметист — камень ценителей медитаций.

Фото: [ istockphoto.com/Elena Chertovskikh ]

«Нефрит выберут мужчины для того, чтобы сохранить спокойствие в любой ситуации, а тигровый глаз — для решительности и умения быстро действовать», — сообщила она.

Ювелир объяснила, что отличие талисмана от оберега и амулета в том, что он не охраняет от каких-то влияний, а помогает человеку сосредоточиться на хорошем в жизни, напоминает ему об истинных желаниях и целях. Талисман — материальный символ счастья и благополучия.

«Самое главное — наделить талисман символическими свойствами. Тогда ваше ювелирное украшение станет талисманом и помощником в жизни», — сказала Перова.

Эксперт добавила, что ювелирные украшения следует время от времени чистить. Тоже самое нужно делать и в отношении талисманов. Их обязательно следует чистить и заряжать своими счастливыми мыслями и мечтами.