«Химки» со счетом 86:69 уверенно обыграли «Купол‑Родники» в Ижевске

Подмосковные «Химки» в пятницу, 13 ноября, провели выездной поединок против ижевского «Купола-Родников» в рамках чемпионата России — Суперлиги. Итоговый результат встречи — 86:69 в пользу гостей. По десятиминуткам расклад получился следующим: 20:17, 17:12, 21:20, 28:20, сообщила администрация городского округа.

Самым результативным в составе победителей стал Денис Левшин, записавший на свой счет 16 очков, 7 подборов и 5 передач. Ощутимую поддержку ему оказали партнеры: Александр Захаров принес 13 очков и 5 подборов, Сергей Митусов — 12 очков, Виктор Заряжко — 11 очков и 5 передач, Евгений Фидий — 11 очков.

Успех в Ижевске продлил победную серию химчан. Ранее команда уверенно разобралась с «Металлургом» на своей площадке (74:64), а перед этим взяла убедительный реванш у действующего чемпиона Суперлиги — челябинского «ЧБК», обыграв его со счетом 117:82. Этот матч финалистов прошлого сезона стал наглядным подтверждением амбиций подмосковного клуба.

Следующую игру «Химки» проведут также в гостях: 15 ноября команда встретится с «Тамбовом». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в новом сезоне Школьной лиги Подмосковья приняли участие рекордные более 100 тыс. детей.