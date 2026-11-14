Банки и операторы «большой четверки» договорились о маркировке звонков

Минцифры сообщило в «Максе»: операторы «большой четверки» и ведущие российские банки урегулировали условия маркировки вызовов и подписали соответствующие договоры. Уже скоро при входящем звонке от кредитной организации на дисплее смартфона абонент увидит ее название, сообщил РБК.

По данным издания, до этого стороны не могли сойтись в вопросе цены услуги, а операторы даже угрожали блокировками. Маркировка вызовов — услуга платная, и ее стоимость зависит от оператора связи. Спор между операторами и кредитными организациями идет с момента введения правил, и одной из причин разногласий стала именно цена маркировки. По расчетам финансовых организаций, их общие затраты на эту услугу составят ₽11 млрд в год. Банки также указывали, что закон возлагает обязанность маркировать звонки на операторов.

Теперь же, по данным ведомства, маркировка поможет гражданам распознавать звонки и тем самым снизит вероятность обмана со стороны злоумышленников, которые выдают себя за банковских работников.

«Считаем достигнутые соглашения важным шагом для защиты граждан от телефонного мошенничества и повышения доверия к звонкам организаций», — заявили в Минцифры.

По данным издания, с первого сентября 2025 года маркировка вызовов от организаций и индивидуальных предпринимателей стала обязательной. При входящем звонке абонент должен видеть наименование компании и категорию вызова — к примеру, «банк» или «реклама». Сведения передает оператор на основании договора с организацией. Как отмечают в Минцифры, после вступления закона в силу число спам-звонков сократилось на треть.

Ранее сообщалось, что требование предоплаты и ошибки в тексте выдают мошеннические объявления.