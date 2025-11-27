«Арсенал» приструнил «Баварию», покер Мбаппе, крах «Ливерпуля»: обзор Лиги чемпионов

«Арсенал» стал единоличным лидером

«Арсенал» и «Бавария» сошлись в битве за единоличное лидерство. Мюнхенцы никому не проигрывали с лета, с клубного чемпионата мира, но наткнулись на соперника, который также доминирует в своем национальном чемпионате.

В первом тайме команды обменялись голами. Юррьен Тимбер открыл счет после стандарта, а Леннарт Карль сравнял в контратаке. Зато после перерыва преимущество полностью перешло к лондонцам. Нони Мадуэке вывел «Арсенал» вперед, а затем Габриэль Мартинелли наказал Мануэля Нойера за опрометчивый выход из ворот — 3:1.

Теперь «Арсенал» с 15 очками единолично возглавляет турнирную таблицу и в Лиге чемпионов. По 12 очков у «Баварии», ПСЖ, «Реала» и «Интера», которые проиграли по разу.

Мбаппе спасает «Реал» в Греции

Фото: [ УЕФА ]

«Реал» одержал непростую победу в Афинах, обыграв «Олимпиакос» со счетом 4:3. Хозяева повели в дебюте матча после классной комбинации, которую завершил Шикинью. Но в середине тайма Килиан Мбаппе выстрелил тремя точными ударами за шесть минут и 42 секунды. Это второй по скорости хет-трик в истории Лиги чемпионов. Чуть быстрее три забивал только Мохамед Салах из «Ливерпуля» в ворота «Рейнджерс» в 2022 году.

После перерыва Мехди Тареми сократил счет, но Мбаппе оформил покер, замкнув передачу Винисиуса Жуниора. «Олимпиакос» не сдавался, и Айюб Эль-Кааби вновь подвесил интригу, но гости победный счет сократили.

Мбаппе уверенно возглавил список лучших бомбардиров, доведя голевой счет до девяти мячей. Виктор Осимхен из «Галатасарая» (шесть голов) в этом туре не играл, а Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» и Харри Кейн из «Баварии (по пять голов) не забили.

Ливерпуль терпит неудачи на всех фронтах

Фото: [ УЕФА ]

«Ливерпуль» потерпел девятое поражение в последних 12 матчах во всех турнирах и в третий раз подряд проиграл крупно. Теперь на своем поле голландскому ПСВ — 1:4.

Иван Перишич вывел гостей вперед с пенальти, но Доминик Собослаи подарил «Ливерпулю» надежду, что на этот раз все закончится хорошо. Но после перерыва у ПСВ забил бывший спартаковец Гус Тиль. А затем Кухаиб Дриуэш отметился дублем.

«Это тяжело принять. Настрой после первого пропущенного мяча был правильным, но после стольких неудачных моментов очень трудно не опустить руки. Эмоции неприятные, мы разочарованы. До перерыва мы играли очень хорошо. Думаю, у нас было достаточно моментов, чтобы повести 2:1. В перерыве, думаю, никто и подумать не мог, что мы проиграем 1:4», — сказал после матча главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот.

Перестрелка в Париже

Фото: [ Витинья/УЕФА ]

ПСЖ и «Тоттенхэм» устроили в Париже голевые качели, забив в итоге восемь мячей — 5:3. Причем гости дважды вели в счете. На 31-й минуте нападающий лондонцев Ришарлисон положил начало голевому пиршеству, перед самым перерывом Витинья сравнял роскошным дальним ударом.

В начале второго тайма Рандаль Коло-Муани вновь вывел «Тоттенхэм» вперед, но вскоре Витинья сделал дубль, а Фабиан Руис и Вильян Пачо обозначили преимущество ПСЖ. На 72-й минуте Коло-Муани сократил до минимума и вроде бы возродил интригу. Но Витинья с помощью пенальти добрался до хет-трика, на чем головы в матче закончились.

«Атлетико» нанес первое поражение «Интеру»

Фото: [ УЕФА ]

«Интер» прошел первые четыре тура с максимальным результатом, но в Мадриде устоять не сумел.

«Атлетико» повел уже на девятой минуте после удара Хулиана Альвареса, «Интер» во втором тайме ответил голом Петра Зелиньского. Хозяева настойчиво атаковали, но миланцы держались до третьей компенсированной минуты — после углового не уследили за защитником Хосе Хименесом, и «Атлетико» в своей манере вырвал победу. 2:1.

«У нас был план: затягивать соперника в свою игру, пытаться отобрать мяч и использовать контратаки. У нас их было не так много, как нам хотелось бы, но кое-что мы все-таки выжали. Во втором тайме задействовали тех, кто был в нашем распоряжении, для решающего рывка. В итоге нам удалось выиграть очень трудный матч против сильного соперника, способного играть очень разнообразно», — рассказал после матча главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

Другие результаты

«Кайрат» едва не сотворил чудо, хотя летел «Копенгагену» в три мяча. Один из голов на счету еще одного бывшего спартаковца — Джордана Ларссона. В концовке Дамир Сатпаев и Олжас Байбек сократили счет до минимума, а на последних секундах Егор Сорокин был близок к голу после удара головой.

Кипрский «Пафос» дважды отыгрался в матче с «Монако» Александра Головина — 2:2. У обеих команд по шесть очков после пяти туров, и им предстоит непростая борьба за попадание в плей-офф. Российский полузащитник вышел в старте и отыграл 65 минут. За «Пафос» один из мячей забил известный бразильский защитник Давид Луиз.

Фото: [ УЕФА ]

«Аталанта» на выезде разгромила «Айнтрахт» со счетом 3:0. Решающими стали шесть минут во втором тайме, когда Адемола Лукман, Эдерсон и Шарль де Кетеларе обеспечили победный результат.

С таким же счетом завершился матч в Лиссабоне, где «Спортинг» уверенно расправился с «Брюгге».