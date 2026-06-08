Майское охлаждение к самозапретам: стало известно, почему в Нижегородской области стали реже блокировать себе кредиты

В мае жители Нижегородской области заметно охладели к механизму самозапрета на кредиты: за месяц они установили 15,9 тыс. таких ограничений, что на 28% меньше, чем в апреле. В целом по России картина похожая — 775,5 тыс. самозапретов, минус 17,3% к предыдущему месяцу. При этом большинство (почти 689 тысяч) оформили через «Госуслуги», остальные — через МФЦ. Интересно, что более 241 тыс. человек по стране, наоборот, сняли ранее установленные запреты. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Напомним, что самозапрет — это добровольная блокировка возможности взять кредит или займ на свое имя. Человек сам ставит «стоп-кран»: без его специального разрешения банк просто откажет в выдаче денег. Идея в том, чтобы обезопасить себя от мошенников, которые могли бы оформить долги на чужие паспортные данные. Механизм заработал сравнительно недавно и быстро стал популярным, но статистика мая показывает неожиданный разворот.

Снижение числа новых самозапретов эксперты из Национального бюро кредитных историй связывают с успехами в борьбе с телефонным и цифровым мошенничеством. Возможно, люди стали чувствовать себя спокойнее и реже прибегают к этой крайней мере. Однако зеркальный рост числа снятых запретов (почти четверть миллиона) настораживает: кто-то отключает защиту добровольно, но не исключено, что под давлением злоумышленников.

Ранее в Госдуме анонсировали самозапрет на покупки в интернет-магазинах.