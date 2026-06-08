Маринад маскирует тухлятину: россиянам рассказали, почему шашлык в кафе летом может быть опаснее салата

Летом поход в кафе или ресторан превращается в лотерею: в жару даже незначительное нарушение температурного режима при хранении продуктов может отправить вас в больницу. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, если не уверены в кухне заведения, лучше вообще не рисковать. Но есть и практические советы, как снизить угрозу — например, заказывать блюда, которые готовят прямо при вас. Все, что постояло неизвестно сколько на раздаче или в холодильнике с открытой дверцей, в июньский зной превращается в инкубатор для бактерий. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она раскрыла, какие же позиции в меню самые опасные. Первыми в списке идут салаты — особенно мелко нарезанные и заправленные соусом. Оливье, рыбные, яичные, любые овощные с выделяющим соком: влажная среда плюс белок — идеальный рассадник микробов. Дальше — белковые продукты: рыба, яйца, мясо, вареная колбаса. Суши и роллы, где сырая рыба соседствует с клейким рисом, и вовсе становятся биологической бомбой. Макароны, особенно в смеси с другими ингредиентами, тоже долго не живут. Казалось бы, шашлык и мясо на гриле (готовят при тебе, все честно) могут быть коварны: несвежий продукт часто маскируют агрессивным маринадом, который перебивает тухлый запах. А самый страшный игрок на этом поле — морепродукты: при порче они выделяют настоящие токсины, способные вызвать тяжелое отравление, а не просто расстройство желудка.

По мнению медика, последствия летнего «кулинарного экстрима» — от легкой тошноты до реанимации с токсикоинфекцией. Особенно опасны молочка без термообработки: молоко, творог, а также окрошка на кефире. В жару кисломолочная среда киснет за часы, а вместе с ней размножается и патогенная флора.

Она резюмировала, что большинство заведений, увы, не так щепетильно соблюдают санитарные нормы, как нам хотелось бы. Поэтому главное правило летнего питания вне дома — не доверять тому, что долго стояло нарезанным, смешанным с соусом или ждало вас в «зоне комфорта» плюс 25 градусов. Хотите перекусить белки и сложные гарниры? Смотрите, как их готовят: термическая обработка перед вашими глазами или хотя бы твердая уверенность, что холодильник в этом кафе действительно работает. В идеале — выбирайте блюда, которые приносят сразу с огня. Ну а если сомневаетесь, лучший ресторан летом — ваша собственная кухня.

Ранее она пояснила, почему клубнику есть лучше с умом.