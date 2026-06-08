«Пойдем домой»: в Рязани пристроили 24 бездомных животных за один праздник

В Лесопарке в эти выходные случилось маленькое чудо: там прошла первая в этом сезоне выставка-пристройство животных «Пойдем домой». Организаторы не просто привезли хвостатых, а устроили настоящий праздник — с мастер-классами, анимацией и даже выступлением добровольческого кинологического отряда «Поиск62». Но главной сценой все равно оставались вольеры с собаками и переноски с кошками. Об этом сообщает издание 7info .

Смысл мероприятия прост и благороден: познакомить горожан с теми четвероногими, кто уже отчаялся ждать своего человека в приютах или на передержках у волонтеров. Вместо сухих анкет и грустных фото — живое общение, возможность погладить, погулять и понять, что это «твоя» собака. И результат не заставил себя ждать: прямо с выставки 17 собак и семь кошек уехали домой — в машинах, на руках, в переносках, но главное — в любовь и заботу.

Такие истории меняют не только судьбы животных, но и само настроение города: люди понимают, что пристроить бездомыша можно не через жалость, а через радость встречи.

Ранее сообщалось, что в Московской области с начала года отловили более 3,1 тыс. безнадзорных собак.