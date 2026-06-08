Отцовский капитал не пройдет: в Госдуме назвали эту меру фантазией без аналитики

В последнее время в информационном поле все чаще звучат предложения ввести отдельный «отцовский капитал» — например, платить многодетным папам по два миллиона рублей на жилье. Идея выглядит красиво: мощный финансовый рычаг, который одновременно и демографию подстегнет, и стройку оживит. Однако в Госдуме к такой инициативе относятся более чем скептически: депутат Светлана Бессараб прямо заявила, что в ближайшее время ничего подобного ждать не стоит — под этими предложениями, по ее словам, нет глубокой аналитической базы. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Она пояснила, почему отцовский капитал — это пока фантазия, достойная «британских ученых». Во-первых, сам термин «материнский» возник не случайно: именно женщина вынашивает и рожает ребенка, и сертификат привязан к ее физиологической роли, хотя тратить деньги можно на всю семью — жилье, образование, пенсию мамы. Во-вторых, действующая программа материнского капитала уже охватывает основные потребности, и логичнее не плодить новые выплаты с гендерным разделением, а расширять то, что работает. К тому же, говорит Бессараб, в системе есть механизмы, когда отец уходит в декрет, но базовая финансовая поддержка все равно остается привязанной к матери — и это не дискриминация, а данность.

По ее словам, если же эту логику не принять и все-таки попытаться ввести отцовский капитал, последствия могут быть странными. Вместо реальной помощи семьям мы получим бюрократический дубляж: две разные выплаты, два набора условий, два источника финансирования. При этом главная проблема текущей системы совсем не в отсутствии «папиных» денег. Сейчас материнский капитал выдается на второго ребенка, а на третьего, четвертого и дальше — уже не положен, если только регион не добавил свои льготы. Это, мягко говоря, нелогично в стране, которая борется за повышение рождаемости: чем больше детей, тем меньше поддержки.

Вот что предлагает депутат вместо отцовского капитала — и это звучит куда реалистичнее. Нужно не городить огород с новыми гендерными сертификатами, а продлить действие материнского капитала на каждого ребенка без исключения. Родила первого — получила, второго — получила, пятого — еще один сертификат. Имущество семьи должно прибавляться вместе с детьми. Кое-где это уже работает: например, в Краснодарском крае с этого года выделяют средства на третьего и всех последующих. Региональные законы показывают, что система может расширяться без революций. А еще хорошо бы упростить бюрократию — чтобы получать налоговые вычеты при покупке жилья и направлять маткапитал на пенсию мамы было проще.

По мнению парламентария, отцовский капитал остается красивой, но сырой идеей без аналитики. Вместо фантомных двух миллионов для пап государство должно сосредоточиться на том, чтобы закрыть дыру в главном: материнский капитал заканчивается на втором ребенке, а настоящая многодетность начинается с третьего. Так что если уж и ждать перемен, то не появления нового цветного сертификата, а превращения старого, материнского, в бессрочный семейный капитал на каждого малыша в доме.

Ранее сообщалось, что в России хотят увеличит размер маткапитала.