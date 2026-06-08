Более 500 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в голосовании за объекты благоустройства

Более 500 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в онлайн-голосовании за объекты благоустройства, которое было организовано «Единой Россией» и Минстроем России.

Голосование завершится 12 июня. Объекты, набравшие больше всего голосов, будут включены в новую народную программу «Единой России».

Как отметил глава Щелково, секретарь местного отделения партии Андрей Булгаков, в округе благодаря голосованию уже создано 16 зон отдыха.

«Благоустройство, конечно, затрагивает каждого. В составе наказов «Единой России» это одно из самых востребованных направлений. За пять лет в Подмосковье приведены в порядок сотни объектов. Финансирование программы выросло более чем вдвое. Впереди запуск новых проектов, в том числе обустройство Щелковского Центрального парка и прудов Щелково», — рассказал он.

Глава Балашихи, секретарь местного отделения партии Сергей Юров отметил, что в округе около 14 тыс. человек поддержали проект благоустройства территории по Парковой улице и площади перед Ледовым дворцом.

«За последние годы в городе создано много новых общественных пространств: большие парки, уютные скверы, современные дворовые площадки — и люди на собственном опыте видят, что изменения работают. Сейчас в голосовании участвуют 42 территории — от дворов и маленьких скверов до крупных парковых зон», — отметил он.

Подмосковье входит в топ-3 регионов РФ по качеству городской среды. За последние 5 лет в области благоустроили около 350 общественных пространств. В 2026 году планируется провести работы по 70 объектам.