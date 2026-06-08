Головные боли по утрам: сомнолог объяснил, как подушка портит сон

От подушки зависит не только комфорт, но и самочувствие после сна — это факт. Однако дороговизна и популярность модели вовсе не гарантируют, что изделие подойдет конкретному человеку. Врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов в беседе с aif.ru объяснил, почему даже топовая ортопедическая подушка может вызывать головные боли и бессонницу, а также назвал пять главных правил выбора.

Как пояснил Роман Бузунов, универсальной подушки не существует. Часто покупатель приобретает дорогое ортопедическое изделие, а потом жалуется на дискомфорт в шее, головные боли или плохой сон. Проблема, по словам врача, кроется не в качестве, а в неправильном подборе. Подушка может быть суперпопулярной и самой востребованной, но из-за индивидуальных особенностей ощущений конкретному человеку она просто не подойдет. Именно поэтому перед покупкой стоит уделить несколько минут примерке.

Пять правил выбора подушки

Сомнолог сформулировал четкий алгоритм, который поможет избежать ошибок.

1. Выбираем производителя

Стоит обратить внимание на бренды с хорошей репутацией. У добросовестного производителя должен быть салон, где подушку можно примерить, как одежду или обувь. Это единственный способ убедиться, что заявленный состав соответствует реальности.

2. Соотносим с матрасом

Основной принцип, по словам Бузунова, — подбирать подушку под жесткость матраса. Если матрас мягкий, плечо при лежке на боку погружается в него, значит, подушка нужна потоньше. Если матрас жесткий, плечо выступает больше, и подушка должна быть потолще. В идеале в магазине должны стоять несколько матрасов разной жесткости для тестирования.

3. Определяемся с составом

Наполнители бывают натуральными (пух-перо) и синтетическими. Эксперт кратко охарактеризовал основные варианты:

Синтепон со временем сбивается буграми;

Холлофайбер более комфортен;

Искусственный лебяжий пух (микроволокно из полиэстера) — современный вариант;

Натуральный латекс слегка пружинит;

Пена с эффектом памяти обнимает голову, создавая ощущение кокона, но ограничивает подвижность;

Комбинация пены и латекса дает и прогиб, и легкую пружинистость.

К анатомическим контурным подушкам с памятью формы, предупреждает сомнолог, нужно привыкать. При шейном остеохондрозе может потребоваться несколько дней, чтобы почувствовать полный эффект.

4. Не спешим с выбором

Бузунов советует не торопиться. Взял подушку в руки — ложись на матрас и полежи 5-7 минут в той позе, которая привычна для сна. Если во сне бывают разные положения, стоит протестировать подушку на боку, на спине и на животе. Только так можно не ошибиться.

5. Меняем каждые три года

Любую подушку, независимо от качества, необходимо менять минимум раз в три года. Врач приводит пугающие цифры: в пуховую или перьевую подушку каждую ночь впитывается около 100 мл пота. За три года набегает 100 литров. В старых подушках заводятся клещи-пухоеды и грибки, а сам наполнитель из-за биологических отходов может потяжелеть на 20%. Современные пены тоже стареют, разрушаются и впитывают отходы.

Важное предупреждение

Сомнолог подчеркивает: если плохой сон обусловлен проблемой со здоровьем, смена подушки бессонницу не устранит. На качество ночного отдыха могут влиять апноэ, дефицит железа, синдром беспокойных ног и затяжной стресс. Поэтому при хронических нарушениях сна важно пройти обследование и устранить первопричину, а не надеяться только на новый аксессуар.