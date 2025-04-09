«Арсенал» разгромил «Реал», «Бавария» оступилась дома: обзор Лиги чемпионов

Во вторник, 8 апреля, в Лиге чемпионов были сыграны два первых четвертьфинальных матча. Оба они принесли неожиданные результаты.

Редчайший дубль Райса

Матч «Арсенал» — «Реал» проходил во взаимных атаках. На 58-й минуте «канониры» заработали штрафной, и Деклан Райс отправил мяч в ворота впритирку со штангой. 12 минут спустя полузащитник «Арсенала» забил еще более эффектный мяч в девятку — и вновь со штрафного.

За всю историю Лиги чемпионов лишь четырем игрокам удавалось сделать дубль прямыми ударами со штрафных. Райс стал пятым в компании с Ривалдо, Криштину Роналду, Неймаром и Хакимом Зиешем.

Фото: [ УЕФА ]

Добил «Реал» Микель Мерино на 75-й минуте — 3:0.

После матча игроки «Реала» в один голос говорили, что верят в камбэк на в Мадриде, но отыграть три мяча у надежно выстроенного «Арсенала» будет невероятно сложно.Полузащитник «Реала» Джуд Белингем сказал, что это должно быть что-то сумасшедшее.

Драматичная концовка

«Бавария» с атак начала домашний матч с «Интером», и Харри Кейн мог открыть счет, но его удар пришелся в штангу. А вот редкий выпад миланцев завершился метким выстрелом Лаутаро Мартинеса.

«Бавария» не проигрывала в Лиге чемпионов 22 матча подряд и еще более усилила натиск. Давление хозяев завершилось голом на 85-й минуте. Легенда мюнхенского клуба Томас Мюллер несколькими днями ранее объявил, что по окончании сезона покинет «Бавария». С «Интером» он вышел на замену и сравнял счет, замкнув на дальней штанге передачу Конрада Лаймера.

Фото: [ УЕФА ]

Однако всего через минуты Давиде Фраттези ударом с близкого расстояния принес победу «Интеру».

Главный тренер миланцев Симоне Индзаги назвал победу «топовой», но отметил не только результат, но и то, как сыграла компания. Наставник «Баварии» Венсан Компани заявил, что был «сыгран только первый тайм» и никто не собирается сдаваться после поражения с разницей в один мяч.