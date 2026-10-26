В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке
Комлесхоз Московской области рассказал о лесопожарной обстановке
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В первую половину рабочей недели, с 26 по 28 октября, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Виноградовском, Волоколамском, Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — II класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
Температура воздуха в этот период составит +9-13 градусов, ночью — +4-8. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.
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