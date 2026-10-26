Табачный дым с балкона и через вентиляцию: как российские суды взыскивают компенсации с курильщиков

Российские суды все чаще встают на сторону тех, кто страдает от сигаретного дыма, приходящего из соседних квартир. Несмотря на то, что формального запрета на курение на собственном балконе в стране нет, россиян нередко привлекают к ответственности, сообщил rosbalt.ru после ознакомления с судебными материалами.

Где заканчивается свобода курильщика

Действующее законодательство не запрещает гражданам курить на личных балконах. Однако закон № 15-ФЗ гарантирует защиту от воздействия табачного дыма, а жилищный кодекс обязывает собственников пользоваться своими помещениями так, чтобы не ущемлять интересы соседей. Таким образом, право на курение не отменяет права других людей на чистый воздух в собственной квартире.

Отдельно Роспотребнадзор напоминает: в лифтах и местах общего пользования многоквартирных домов курить запрещено. Нарушителям грозит штраф от ₽500 до ₽1500. Что касается курения в личной квартире или на балконе, здесь все сложнее — одного лишь запаха сигарет для наказания недостаточно. Нужно доказать, что действия курильщика действительно нарушают права других жильцов.

«Отдельного закона по запрету курения на своем балконе в МКД нет, так как балкон — это частная собственность», — разъяснил Роспотребнадзор.

Псковский прецедент: ₽15 тыс. за дым с балкона

По данным издания, в феврале 2026 года Третий кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел спор между жителями многоквартирного дома. Мужчина пожаловался на соседа снизу, который с 2023 года постоянно курил на балконе. Дым, по словам истца, проникал в его квартиру, вызывал кашель и мешал ему с супругой. Пострадавший требовал ₽300 тыс. компенсации морального вреда и полного запрета на курение на соседском балконе.

Суд первой инстанции взыскал ₽15 тыс. Кассация оставила это решение в силе, однако запрещать соседу курить на своей территории не стала. В судебном акте подчеркнуто: инстанция разграничила право человека пользоваться собственной квартирой и обязанность не создавать неудобств окружающим. По информации издания, этот случай показывает, что денежной компенсации можно добиться даже без запрета на само курение.

«Балкон не относится к общему имуществу, а законодательство не содержит прямого запрета на курение в принадлежащем жилом помещении», — отмечено в судебном акте.

Дым через вентиляцию: дело дошло до кассации

Еще один спор рассматривал Первый кассационный суд общей юрисдикции в мае 2026 года. Семья жаловалась, что соседи курят в своей квартире, а дым через вентиляцию и открытые окна попадает к ним. Среди пострадавших были несовершеннолетние дети. Истцы требовали по ₽50 тыс. каждому члену семьи.

Первые две инстанции отказали, сочтя жалобы на запах недостаточным основанием для взыскания денег. Однако кассация отменила эти решения и направила дело на новое рассмотрение. При этом запрошенную сумму семье не присудили — окончательный результат определится при новом разбирательстве. По информации издания, этот пример важен для тех, кто сталкивается с дымом не с балкона, а через вентиляционные каналы: даже курение внутри квартиры не исключает возможности судебной защиты.

«Право гражданина пользоваться жилым помещением свободно, в том числе курить в нем, должно осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления табака […] не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям», — подчеркнули в суде.

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