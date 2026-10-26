В Подмосковье раскрыли попытку угона Toyota Camry с помощью поддельных документов

В подмосковной Немчиновке полицейские остановили эвакуатор, который перевозил Toyota Camry стоимостью около ₽3 млн. Мужчина, назвавшийся владельцем машины, предъявил документы с признаками подделки. Позже он признался, что автомобиль ему не принадлежит, сообщили в полиции.

В Одинцовском округе Подмосковья сотрудники полиции пресекли попытку угона Toyota Camry стоимостью около ₽3 млн. Подозреваемого задержали после того, как патрульные обратили внимание на эвакуатор с иномаркой возле частного дома в Немчиновке.

Мужчина заявил, что недавно купил автомобиль и везет его в автосервис. В подтверждение он показал договор купли-продажи и копии документов. Однако бумаги вызвали подозрения у полицейских. Мужчину доставили в отдел, а машину изъяли для проверки.

Задержанным оказался ранее судимый 53-летний житель Кабардино-Балкарии, который приехал в Московский регион в сентябре 2026 года. Во время разбирательства он признался, что документы поддельные, а автомобиль ему не принадлежит.

По версии следствия, мужчина заранее приметил иномарку, которая долгое время стояла без присмотра. Он проник в салон через отсутствующее стекло пассажирской двери, достал блок сертификации и сфотографировал его идентификационный номер. Эти данные он собирался использовать, чтобы изготовить ключ для запуска двигателя, однако осуществить задуманное не смог.

Тогда подозреваемый решил перевезти машину к специалисту в Коломну и вызвал эвакуатор, подготовив фальшивые документы. Довести замысел до конца ему помешали полицейские. Настоящий владелец подтвердил, что не продавал автомобиль.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о покушении на кражу в особо крупном размере. Суд отправил мужчину под стражу на время расследования. Дело продолжают расследовать.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве родственника из-за наследства.