В Новосибирском районе восемь человек доставили в больницу после аварии с автобусом

В Новосибирском районе рейсовый автобус съехал в кювет. Восемь взрослых пассажиров доставили в больницу для обследования, сообщили в региональном Минздраве. Данных о пострадавших детях нет.

Восемь человек доставили в больницу после съезда рейсового автобуса в кювет в Новосибирском районе. Все пострадавшие — взрослые, сообщили ТАСС в региональном Министерстве здравоохранения.

Ранее в ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что среди обратившихся за медицинской помощью детей нет. Сколько всего человек находилось в автобусе в момент аварии, пока устанавливается.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал с дороги в кювет. На месте происшествия работает экипаж ДПС.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося. Информация о состоянии доставленных в больницу пассажиров и другие подробности ДТП пока не приводятся.

До этого сообщалось, что авария произошла в Новосибирском районе. Об инциденте сообщили в региональном управлении МВД России. По данным полиции, водитель не справился с управлением, после чего автобус оказался за пределами проезжей части.