Меньше зимы, больше сюрпризов: метеоролог рассказал, как меняется сезонный ритм в последние годы

Поговорка «год на год не приходится» как нельзя точнее описывает ситуацию с осенней погодой в Петербурге в последние годы. Создается впечатление, что ее словно бросает из огня да в полымя. Такое мнение высказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, сообщил «Вечерний Санкт-Петербург».

По данным эксперта, осень 2024-го поразила своим теплом, подарив в сентябре температурный рекорд. В 2025-м большую часть осени стояла, если не великая, то очень даже заметная сушь, когда количество выпавших осадков едва дотягивало до половины положенного по климату. И вот наступает осень 2026-го, и что мы видим, задается вопросом специалист. Две месячные нормы осадков в сентябре, что вчетверо больше, чем в 2025-м, и в октябре количество выпавших осадков уже к середине месяца опережает показатели октября предыдущего.

По мнению метеоролога Шувалова, петербуржцы на собственном опыте видят одну из главных особенностей климатических изменений последнего времени. Это повышенная «нервозность» или, говоря другими словами, неустойчивость и контрастность климата с его кратно возросшей амплитудой погодных колебаний.

Специалист считает, что именно это обстоятельство делает прогнозирование погоды на длительные сроки таким сложным и труднопредсказуемым. Однако погодные колебания отнюдь не отменяют долговременную тенденцию по повышению средней температуры на отрезках в десятки лет, которая в наибольшей степени присуща умеренным, а тем более северным широтам.

И эта тенденция вполне объективна. Так что в обозримом будущем, как считает эксперт, надо ждать уменьшения продолжительности зимы и усиления жары летом. Возвращаясь к статистике, количество зимних месяцев, то есть месяцев с отрицательной температурой, в Петербурге уменьшилось с пяти до четырех. Ноябрь в ряду наблюдений 1991-2020 годов дал нулевую среднюю температуру. Но, опять-таки, это при осреднении на периоды в несколько десятилетий, ведь, как напоминает специалист, год на год не приходится.

«Так, средняя температура в Петербурге за период 1961-1990 годов составляла +4,9°. И +6,3° уже в следующее 30-летие. То есть рост просто колоссальный, почти на полтора градуса за три десятилетия. И если посмотреть статистику этого года, то отрицательная аномалия температуры наблюдалась за последние 12 месяцев только дважды (в январе и феврале), дважды она была около климатической нормы (и так получилось, что это пришлось на июль и август), а в остальных восьми случаях снова ее превышала. То есть в этом году мы вновь будем обгонять норму», — высказал мнение руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Если же с горних высей климатических прогнозов спуститься на землю и попытаться дать прогноз погоды до конца октября, то в первую очередь эксперт обращает внимание на настойчивое стремление скандинавского антициклона распространить свое влияние на Русскую равнину. По всем гидродинамическим моделям именно ему предстоит играть главную роль в формировании погоды едва ли не всей Европейской части России до конца месяца.

По мнению эксперта, Петербург ждет поистине золотая осень, солнечная и сухая. И только в последнюю пятидневку октября, когда антициклон откочует на восток в Казахстан, можно ожидать небольшие и не слишком продолжительные дожди. По мере приближения циклонов с запада, станет более ощутимым (но не штормовым) преимущественно южный ветер.

«Похоже на то, что октябрь вновь закончится на теплой ноте и первого снега петербуржцам еще ждать и ждать», — отметил руководитель прогностического центра «Метео» Шувалов.

Ранее сообщалось, что синоптик Шувалов заявил о поздних сроках метеорологической зимы в Москве.