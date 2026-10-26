Житель Амурской области заплатит ₽500 тыс. за ложные угрозы в адрес Wildberries

Жителя города Свободный в Амурской области оштрафовали на ₽500 тыс. за ложные угрозы взорвать и поджечь 24 пункта выдачи заказов Wildberries. Мужчина отправил сообщения в службу поддержки банка компании после блокировки своего счета. Суд также постановил конфисковать его смартфон. Об этом пишет ТАСС .

По материалам дела, в июне 2026 года мужчина написал в службу поддержки банка Wildberries, что собирается сжечь пункты выдачи заказов. Примерно через полчаса он пригрозил взорвать их, а еще через десять минут предложил выбрать, какой из ПВЗ в городе должен стать целью. Всего угрозы касались 24 адресов в разных районах Свободного.

На каждый из них выезжали следственно-оперативные группы. Как отметил суд, это отвлекло силы полиции и потребовало принятия мер для предотвращения возможных террористических действий.

В суде мужчина признал вину. Он объяснил, что пошел на такой шаг из-за блокировки банковского счета, на котором находились нужные ему деньги. По его словам, в ответ на обращения ему сообщали, что заявления находятся в работе и ответ поступит в течение пяти дней. Угрозы он отправил через два дня после блокировки.

При назначении наказания суд учел раскаяние мужчины, возмещение расходов полиции на горюче-смазочные материалы и публичные извинения перед сотрудниками Wildberries и правоохранительных органов. В итоге ему назначили минимальный предусмотренный статьей штраф — ₽500 тыс.

Кроме того, суд конфисковал смартфон осужденного, с которого он отправлял сообщения. Защита возражала против изъятия устройства, однако суд отклонил эти доводы: телефон принадлежал мужчине и использовался при совершении преступления.

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