«Ребенок боится любого шороха»: россиянка поделилась подробностями нападения многодетной матери на остановке

Сургутянка Камила рассказала о нападении на закрытой автобусной остановке, сообщил muksun.fm. По словам собеседницы издания, женщина с пятью детьми и судимостью за насилие над силовиком оскорбила ее на национальной почве и пыталась ударить на глазах у маленькой дочери.

Что произошло

По информации издания, конфликт случился на закрытой автобусной остановке в Сургуте. По словам Камилы, она зашла туда с маленькой дочкой, чтобы согреться. Ненадолго оставила дверь приоткрытой. Это вызвало агрессию у одной из присутствующих женщин.

На просьбу говорить потише незнакомка, как утверждает Камила, ответила угрозами. Затем перешла к оскорблениям на национальной почве. Женщина материлась и набросилась с кулаками. Все происходило на глазах у детей.

Камила рассказала Муксун.fm, как развивались события. По ее словам, момент нападения длился считанные секунды.

«Она вела себя максимально агрессивно и неадекватно. Замахивалась, пыталась нанести удар, но я не дала себя в обиду», — говорит она.

Одна из женщин, находившихся на остановке, разняла их, рассказала собеседница. Но нападавшая, по словам Камилы, не прекращала орать.

«Она резко набросилась на меня, я тоже стала защищаться. Через пару секунд нас развели», — рассказывает Камила.

После стычки Камила начала снимать происходящее на телефон. Нападавшая, по ее словам, тоже достала телефон и велела сыну снимать Камилу. Мальчику на вид 7-8 лет. Он поднес телефон слишком близко к ее лицу.

«От начала до конца она вела себя как бешеная. Как будто места не могла найти себе от злости. Как увидела меня, у нее началась агрессия», — говорит Камила.

Сильнее всего, по словам Камилы, пострадала ее дочь. Девочка испугалась.

«Она очень сильно испугала моего ребенка. Ребенок боится теперь любого шороха в доме. И боится одна оставаться в комнате», — рассказывает женщина.

В полиции Сургута Муксун.fm сообщили: все участницы конфликта установлены. Нападавшая женщина — 1985 года рождения. Проводится проверка. По ее завершению примут процессуальное решение.

По данным полиции, в действиях женщины усматривается статья КоАП о разжигании ненависти. Также в ведомстве сообщили: у нее пятеро детей. В 2020 году она была судима за применение насилия в отношении представителя власти. С 2024 по 2026 год трижды привлекалась за ненадлежащее исполнение обязанностей.

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