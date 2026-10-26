Зодчий-чародей, опальный купец и император: легенды Строгановской церкви, которые оживают

Один из красивейших храмов Нижнего Новгорода — церковь Собора Пресвятой Богородицы, которую горожане чаще называют Рождественской или Строгановской, — окутан множеством преданий. За века своего существования здание не раз оказывалось на грани исчезновения, а его стены обросли историями, где реальные события причудливо переплетаются с вымыслом, сообщил newsnn.ru.

Соляной капитал и царский запрет: как строился храм

По данным издания, строительство храма стартовало в 1696 году. Финансировал работы купец Григорий Строганов, чье состояние выросло на соляной торговле, охватывавшей всю Российскую империю. Через пять лет здание было практически готово, однако внутреннее убранство уничтожил пожар. Освящение состоялось лишь в 1719 году — и то благодаря усилиям вдовы купца Марии Строгановой. Задержка объяснялась просто: в стране действовал запрет на каменное строительство, поскольку все ресурсы направлялись на возведение Санкт-Петербурга. Сам же Строганов к тому времени охладел к затее, так как терпел убытки из-за введенной государством соляной монополии.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Пожар, оползни и музей атеизма: как церковь выживала

Даже после завершения работ церковь могла исчезнуть с лица города, отмечено в статье NewsNN. Ей угрожали оползни, и остановить их удалось только после возведения новой подпорной стены. В советский период храм собирались снести, но настоятель нашел выход: он убедил власти разместить внутри музей атеизма. Уловка позволила зданию дожить до наших дней.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Архитектор-чародей: легенда о вороне и выколотых глазах

Помимо документальной истории, у церкви есть и легендарная, прочно укоренившаяся в народной памяти. Одно из преданий повествует о талантливом зодчем, нанятом Строгановым. Мастер возвел каменный храм с астрономическими часами, золотыми куполами и роскошно декорированными фасадами. Однако купец забеспокоился: а вдруг архитектор уедет в другой город и создаст там нечто еще более великолепное? Он принялся допытываться у мастера, способен ли тот превзойти самого себя, и получил утвердительный ответ. Разъяренный Строганов приказал заточить зодчего в темницу и лишить его зрения, чтобы тот больше не мог работать над чертежами. Но мастер оказался не обычным человеком, а чародеем: он поднялся на башню, обернулся вороном и улетел прочь. Вскоре после этого в церкви вспыхнул пожар — словно колдун решил отомстить обидчику.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Гнев Петра I: правда и вымысел о царском визите

Еще одно предание связано с визитом в Нижний Новгород императора Петра I. Якобы накануне его приезда купец ухитрился перекупить иконостас, предназначавшийся для Петропавловского собора в столице. Увидев иконы во время службы, правитель пришел в ярость, распорядился увезти образа в Санкт-Петербург, а нижегородскую церковь велел закрыть.

Хотя в этой легенде фигурируют реальные исторические лица и события, исследователи относятся к ней скептически. Во-первых, после посещения храма царь еще некоторое время гостил у Бугрова, и никаких конфликтов между ними не возникло. Во-вторых, к моменту предполагаемого визита Петра I иконостаса в церкви еще не было.

Христос с лицом купца: история опального иконописца

Существует и другая версия тех событий. В ней речь идет об иконописце Степане Нарыкове, крепостном Строганова, который за счет хозяина обучался в Голландии. Вернувшись, он не только создал образа в европейской манере, но и придал Иисусу Христу черты самого Строганова. Во время службы это заметил Петр I и в гневе воскликнул: «Неужто я буду своему холопу Гришке Строганову молиться?!» После этого купец впал в немилость, а храм закрыли.

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