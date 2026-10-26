Оскорбительная надпись на стеле памяти участников СВО: Бастрыкин взял под контроль дело в Березниках

Инцидент в Березниках, где неизвестный оставил оскорбительную надпись на стеле в честь участников специальной военной операции, оказался в поле зрения руководства Следственного комитета России. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поставил расследование этого дела на личный контроль, сообщил properm.ru.

Как стало известно из публикаций в социальных сетях, речь идет о мужчине, который нанес надпись на монумент, установленный в память о бойцах СВО. По данному факту возбуждено уголовное дело. Квалификация — статья 243.4 Уголовного кодекса РФ, предусматривающая ответственность за осквернение памятников и мемориальных сооружений, которые увековечивают память погибших при защите Отечества.

Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину. От него ждут доклада о том, как продвигается расследование, и обо всех установленных обстоятельствах произошедшего. Центральный аппарат Следственного комитета держит ситуацию на особом контроле.

Ранее глава Березников Алексей Казаченко сообщил о случившемся в своих социальных сетях. Он также обнародовал запись с камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент вандализма.

Ранее сообщалось, что буйный мужчина залил пивом Вечный огонь в Реутове и переключился на чужую машину.