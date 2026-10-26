Атака БПЛА ВСУ на регионы России 26 октября 2026: хронология событий за ночь

В ночь на 26 октября 2026 года российские регионы подверглись атакам беспилотников Вооруженных сил Украины. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Белгородской области, где при массированной атаке на Белгород погиб мирный житель и 14 человек получили ранения. В Брянской области при ударе по движущемуся грузовому поезду погиб машинист, еще один молодой водитель ранен при атаке дрона на автомобиль. Режим беспилотной опасности объявлялся в Липецкой, Воронежской, Тульской, Белгородской и Пензенской областях.

Белгородская область: погибший и 14 пострадавших при атаке на Белгород

Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в результате массированной атаки беспилотников на Белгород погиб мирный житель, еще 14 человек получили ранения. Повреждены 30 многоквартирных домов и четыре частных, 35 автомобилей, три административных здания, восемь коммерческих и три социальных объекта.

Кроме того, оперативный штаб региона сообщил о пяти пострадавших при атаках дронов в Шебекинском и Белгородском округах. В Шебекино при детонации беспилотника пострадали двое мужчин: один получил травматическую ампутацию ноги и осколочное ранение черепа, второй — термический ожог лица. В селе Черемошное Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего пострадали три мирных жителя.

Брянская область: погибший машинист и раненый водитель

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук проинформировал о гибели машиниста после удара ВСУ по движущемуся грузовому поезду в Новозыбкове. Также стало известно о раненном при ударе дрона по автомобилю 18-летнем водителе в Злынковском районе Брянщины.

Донецкая Народная Республика: женщина и подросток пострадали

В Донецкой Народной Республике в результате атак со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя, включая подростка. В Куйбышевском районе Донецка при обстреле жилого дома ранения получила женщина 1946 года рождения. В поселке Новотроицкое Волновахского муниципального округа в результате детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил подросток 2009 года рождения. Повреждены семь жилых домов и шесть объектов инфраструктуры.

Московский регион: угроза атаки на западе Подмосковья

В ночь на 26 октября угроза атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа была зафиксирована на западе Подмосковья. Позднее в отдельных округах вводился кратковременный режим ракетной опасности. Глава Истринского городского округа сообщил, что силами ПВО Минобороны РФ в границах округа ведется непрерывный мониторинг воздушного пространства, все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности.

Волгоградская область: режим ракетной и беспилотной опасности

Утром 26 октября в Волгоградской области вводился режим ракетной и беспилотной опасности. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно ограничивал работу международный аэропорт Волгограда (Сталинград). Силы и средства противовоздушной обороны Южного военного округа и группировки ПВО полностью контролируют обстановку.

Другие регионы: режим беспилотной и ракетной опасности

Режим беспилотной опасности в ночь с 25 на 26 октября объявлялся в Липецкой, Воронежской, Тульской, Белгородской и Пензенской областях. Ракетная опасность объявлялась в Тульской, Брянской, Орловской, Московской, Липецкой, Курской, Тамбовской, Калужской, Ростовской, Воронежской, Запорожской, Волгоградской и Астраханской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Адыгее, по Северному Кавказу, в ЛНР и ДНР. Тревога по БПЛА («красный уровень») объявлялась в Крыму и Севастополе, а также в Нижегородской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Курской, Запорожской, Белгородской, Липецкой, Тверской, Калужской, Смоленской, Ростовской, Брянской, Тульской, Московской и Псковской областях, в ЛНР и ДНР.

Ограничения в аэропортах

Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 25 октября и в ночь на 26 октября вводила временные ограничения на полеты в аэропортах Калуги, Внуково, Домодедово, Жуковский и Тамбова. В 23:30 мск аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили прием и выпуск самолетов. Утром 26 октября в аэропорту Тамбова (Донское) вводился запрет на полеты.