В Охотском море ищут рыбака, который не вернулся с выхода на лодке

В Магаданской области продолжаются поиски рыбака, который вышел в Охотское море на резиновой лодке с мотором и не вернулся в назначенное время. Спасатели уже обследовали 218 км береговой линии и почти 2 тыс. кв. км морской акватории, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

В поисковой операции задействованы 13 человек и семь единиц техники. В том числе от МЧС России привлечены пять спасателей и три единицы техники. Специалисты проверили 218 км береговой линии и 1 913 кв. км морской акватории.

В поисках участвуют сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС и областного Пожарно-спасательного центра. На плавсредствах они обследовали район Ольского лимана, мыс Чирикова, а также бухты Светлая, Батарейная и Веселая.

Для осмотра территории с воздуха задействовали вертолет Ми-8. На его борту находились спасатели Магаданской региональной поисково-спасательной базы.

Поиски мужчины продолжаются. В ближайшее время специалисты планируют проверить полуостров Кони, остров Завьялова, залив Речной и повторно обследовать Ольский лиман.

Кроме того, к вылету для воздушной разведки готовят вертолет Ми-8 компании «Север Авиа», уточнили в МЧС. Информация о местонахождении рыбака пока не поступала.

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