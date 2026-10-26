Диабет, гипертония и рак без симптомов: врач призвал россиян не пренебрегать диспансеризацией

Диспансеризация — это не формальность, а тщательная проверка здоровья на возможные патологии. Кому она положена в 2026 году, чем отличается от медосмотра и какие болезни нередко выявляют у россиян, проинформировали в одной из поликлиник Ростова, сообщила rostovgazeta.ru.

Самый важный факчекинг

Привычка перепроверять информацию прочно укоренилась у россиян — во многом благодаря распространению нейросетей. Люди все чаще сверяют факты, но вот к самому ценному, что у них есть, — к собственному здоровью — относятся без должного внимания.

По мнению специалистов из Ростова, именно своевременное обследование организма позволяет выявить недуг на ранней стадии, остановить его развитие и предотвратить риски. Для этого и существует диспансеризация, которую врачи называют регулярным скринингом населения.

«Диспансеризация направлена на увеличение продолжительности жизни, на снижение смертности и заболеваний в трудоспособном возрасте», — объясняет RostovGazeta врач поликлиники, не пожелавший публиковать свои данные.

Право на бесплатное прохождение диспансеризации по ОМС есть у всех застрахованных граждан. Однако, как подчеркивает доктор, здесь важно ориентироваться на график. По словам собеседника, в 2026 году обследование доступно тем, кто родился с 1987 года с шагом в три года. Иными словами, это люди 1987, 1990, 1993 года рождения и далее — вплоть до 2008 года. А вот граждане старше 40 лет проходят диспансеризацию ежегодно.

При этом, как объясняет врач, если год рождения не попадает под диспансеризацию в текущем году, отчаиваться не стоит. В поликлинике по месту жительства можно пройти профилактический медосмотр — он доступен россиянам любого возраста один раз в год.

«Люди с 18-и до 39 лет могут проходить диспансеризацию один раз в три года, а с 40 лет — ежегодно», — уточняет медик поликлиники.

По словам эксперта, медосмотр — это базовый уровень. Он предполагает анкетирование, измерение давления, роста и веса, анализы на холестерин и глюкозу, флюорографию, с определенного возраста ЭКГ и осмотр терапевта.

«И если при его прохождении что-то насторожит врача, то, естественно, пациента не заставят ждать до диспансеризации, а будут обследовать», — уточняет доктор.

Диспансеризация же представляет собой целую систему изучения организма с детальной диагностикой. На первом этапе проводится скрининг. Если обнаруживаются отклонения от нормы или факторы риска, человека направляют на второй этап — углубленное исследование с консультацией узких специалистов.

«Кроме того диспансеризация выявляет и факторы риска — что разрушает наш организм, повышая вероятность болезней в будущем. Например, лишний вес, курение или какие-то другие вредные привычки. По итогу диспансеризации врач выдаст не просто заключение, а составит план. Одним, к примеру, поможет скорректировать питание, другим — порекомендует увеличить физическую активность и многое другое», — добавляет собеседник.

Доктор напоминает: многие серьезные заболевания — диабет, гипертония, патологии сердца, некоторые виды рака — долгое время протекают без видимых симптомов. Человек может ощущать дискомфорт, но быстро привыкает к нему и перестает замечать.

«А при прохождении диспансеризации такие болезни удается „отловить“ на ранних стадиях, когда их легко купировать», — уточняет врач.

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