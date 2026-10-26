Осенняя хандра или депрессия: психолог объяснила, как отличить одно от другого

Осенью и зимой организм приспосабливается к короткому световому дню и изменению погоды. В этот период человек может чувствовать усталость, чаще грустить и предпочитать домашний отдых активным занятиям. Однако такое состояние не всегда говорит о серьезной проблеме: нередко речь идет об обычной сезонной хандре, объяснила « Газете.Ru » психолог клиники «Будь Здоров» в Сочи Марта Уварова.

По словам специалиста, справиться с хандрой помогают полноценный сон, прогулки в солнечную погоду, общение с друзьями и смена привычной обстановки. Как правило, такое состояние не мешает повседневным делам и проходит самостоятельно в течение двух недель.

Отличить сезонную грусть от депрессии можно по тому, как человек реагирует на приятные события. При хандре хорошая новость, встреча с близкими или любимое занятие способны улучшить настроение. При депрессии привычные источники радости перестают приносить удовольствие, а самочувствие практически не зависит от того, что происходит вокруг.

Уварова подчеркнула, что важно следить за продолжительностью и выраженностью симптомов. Если подавленное состояние сохраняется больше двух недель, мешает работать и общаться с окружающими, а также сопровождается мыслями о собственной никчемности, необходимо обратиться к психотерапевту или психиатру.

Депрессия требует профессиональной помощи, поэтому не стоит рассчитывать только на отдых или пытаться справиться с ней самостоятельно. При этом обычная сезонная хандра часто отступает после небольших изменений в распорядке дня.

Психолог отметила, что грусть в холодное время года сама по себе не является болезнью. Главное — внимательно относиться к своему состоянию и вовремя замечать признаки, которые могут указывать на более серьезные проблемы.

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