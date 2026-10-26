Песков заявил о готовности России обсуждать поставки газа в Европу

Россия готова обсуждать поставки газа европейским странам, если они проявят заинтересованность и у Москвы будут свободные объемы для продажи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости .

Россия допускает возможность обсуждения поставок газа европейским странам, однако для этого необходимы два условия: спрос со стороны покупателей и наличие свободных объемов. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал РИА Новости.

По его словам, после сокращения закупок российского газа европейскими странами Москва стала активнее поставлять энергоресурсы на альтернативные рынки. Если в Европе появятся заинтересованные покупатели, а у России будет газ, который можно предложить для продажи, стороны смогут обсуждать возможные поставки.

При этом Песков подчеркнул, что свободные объемы есть не всегда. Поэтому сама готовность к диалогу не означает, что дополнительные поставки в Европу могут начаться немедленно.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны продолжают получать российские энергоресурсы, несмотря на заявления об отказе от них. По его словам, российский сжиженный природный газ занимает около 20% европейского рынка.

В Москве также неоднократно отмечали, что сокращение прямых закупок российских энергоресурсов может привести к росту расходов европейских потребителей. По оценке российской стороны, импорт через посредников способен увеличивать стоимость поставок.

До этого сообщалось, что Лула да Силва переизбран президентом Бразилии.