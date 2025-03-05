«Арсенал» разнес ПСВ, «Реал» был сильнее в мадридском дерби: обзор Лиги чемпионов

Британия правит

В обоих матчах с участием английских клубов представители АПЛ одержали убедительные гостевые победы. Особенно впечатляющим получился перфоманс лондонского «Арсенала», который разнес голландский ПСВ — 7:1. Никогда прежде в истории Лиги чемпионов гостевая команда еще не забивала семь мячей.

ПСВ в дебюте упустил шанс открыть счет после удара в перекладину Исмаэля Сайбари, а затем наступила расплата в виде трех голов в течение 13 минут. Цели достигли удары Юриена Тимбера, Итана Нванери и Микеля Мерино. Перед самым перерывом Ноа Ланг сократил счет, но во втором тайме экзекуция продолжилась. Мартин Эдегор сделал дубль, еще по разу забили Леандро Троссард и Калафьори. Лучшим игроком матча был признан Эдегор, который к двум своим голам добавил еще и голевой пас на Калафьори.

Фактически «Арсенал» обеспечил себе участие в четвертьфинале. Затруднительно придумать сценарий, по которому ПСВ в Лондоне мог бы отыграть шесть мячей. Близка к проходу в 1/4 финала и «Астон Вилла», разобравшаяся с «Брюгге» — 3:1.

Впрочем, по игре бельгийцы не заслужили поражения с разницей в два мяча. Команды обменялись голами в стартовые 15 минут: на гол бирмингемца Леона Бейли результативным ударом ответил Максим де Кейпер. Далее инициатива была у хозяев поля, но свои шансы они упустили, а затем совершили две результативные оплошности в обороне. Брэндон Мехеле срезал мяч в свои ворота, а Христос Дзолис «организовал» пенальти, который реализовал новобранец «Виллы» Марко Асенсио.

Один гол краше другого

Фото: [ ФК «Реал» ]

Мадридское дерби «Реал» — «Атлетико» было украшено тремя отличными голами. Уже на четвертой минуте полузащитник «Реала» сместился с краю и здорово пробил в дальний угол. На 32-й минуте Хулиан Альварес сравнял счет похожим ударом. На 55-й минуте Браим Диас принес победу «Реалу» (2:1), разобравшись с тремя защитниками.

Браим, празднуя гол, несколько раз прокричал в сторону тренера «Атлетико» Диего Симеоне: «Поговори теперь». Наставник «матрасников» накануне сомневался, что Браим окажется в стартовом составе — марокканец вышел на позиции дисквалифицированного Джуда Беллингема.

«Атлетико» проиграл, несмотря на то что Симеоне сумел закрыть двух лидеров атаки «Реала» — Килиана Мбаппе и Винисиуса, которые по разу ударили по воротам, но в целом были не заметны.

В этом противостоянии ничего еще не решено. Болельщиков ждет еще одно жаркое мадридское дерби.

Придется начинать с нуля

Еще один матч игрового дня завершился ничьей. Дортмундская «Боруссия» не смогла удержать победный счет в матче с «Лиллем» — 1:1. Результат логичный: в первом тайме лучше были хозяева, во втором — гости. Карим Адейеми забил свой пятый мяч в нынешней Лиге чемпионов, а после перерыва Хакон-Арнар Харальдссон установил окончательный счет.