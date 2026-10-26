Трагедия в семье: рэпер и активист Миша Маваши ушел из жизни в возрасте 41 года
Вдова Миши Маваши захотела высказаться о гибели мужа через 11 дней после свадьбы
В возрасте 41 года ушел из жизни рэпер, основатель движения «Северный человек» и общественный деятель Михаил Ниц, выступавший под псевдонимом Миша Маваши. По предварительным данным правоохранительных органов, музыкант покончил с собой в собственном доме. В момент происшествия его супруга Екатерина находилась в соседней комнате. Трагедия произошла спустя 11 дней после бракосочетания пары, состоявшегося 15 октября. Вдова артиста выступила с эмоциональным заявлением, выразив скорбь в социальных сетях. Об этом пишет портал StarHit.
Детали происшествия и реакция семьи
- Обстоятельства трагедии:
- Дата и возраст: артист скончался в возрасте 41 года;
- Состояние супруги: в момент гибели жена Екатерина находилась в соседнем помещении;
- Контекст: свадьба пары состоялась 15 октября — за 11 дней до трагического события.
Екатерина Ниц выразила глубочайшую скорбь по поводу скоропостижной утраты супруга, отметив резкий контраст между недавно прошедшим праздником и произошедшей катастрофой.