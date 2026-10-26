Выстрел при открытии двери: россиянин убил 61-летнего знакомого из-за ревности

В Октябрьском районе Красноярска произошло убийство, причиной которого, по предварительным данным, стала ревность. 50-летний мужчина, согласно предварительной версии следствия, застрелил из ружья своего 61-летнего знакомого. Трагедия разыгралась в доме на улице Попова, сообщила prmira.ru.

Как развивались события

По информации издания, о выстрелах услышали жители дома. Они вызвали Росгвардию, и прибывшие силовики задержали подозреваемого на месте. От полученного ранения 61-летний мужчина скончался практически сразу — медицинская помощь ему уже не требовалась. Оружие, из которого был произведен выстрел, изъяли, а задержанного передали сотрудникам полиции.

Что установил Следственный комитет

По данным издания, в СК раскрыли подробности произошедшего. Выяснилось, что 50-летний мужчина приехал к знакомому на улицу Попова, имея при себе ружье. Когда хозяин квартиры открыл дверь, гость выстрелил в него. В ведомстве уточнили изданию «ПМ», что мотивом преступления стала ревность. Погибший оказался другом детства женщины, с которой встречался стрелок.

Что дальше

Фигуранта дела отправили в СИЗО. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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