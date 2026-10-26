Эксперт рассказал, как второй комплект дисков поможет сэкономить на шиномонтаже

Эксперт Осипов: второй комплект дисков поможет сэкономить на шиномонтаже

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

С наступлением сезона смены шин автомобилисты традиционно задумываются о расходах. Кирилл Осипов, возглавляющий управление оценки предметов лизинга в лизинговой компании, привел ориентиры по стоимости услуг и поделился способами экономии, сообщил inkazan.ru.

По информации эксперта, в столице минимальный ценник стартует с ₽2,5 тыс. Если же речь идет о крупном внедорожнике с дисками большого диаметра, сумма может вырасти до ₽8,5–10 тыс. В регионах ситуация скромнее: базовый шиномонтаж для компактной легковушки обойдется в среднем от ₽1,3 тыс. до ₽2,5 тыс. Конечная цифра, как правило, определяется классом машины и габаритами колес.

По мнению специалиста, сократить траты позволяет покупка второго комплекта дисков. В этом случае при смене сезона автовладелец не тратит время и деньги на перебортировку — достаточно поставить готовые колеса в сборе. Правда, первоначально придется приобрести сами диски, а в перспективе — нести расходы на обслуживание обоих комплектов.

«Если вы планируете эксплуатировать автомобиль более трех-четырех лет, приобретение второго комплекта дисков становится экономически оправданным. Это не только экономит время на визиты в сервис, но и продлевает срок службы самих покрышек, поскольку каждый монтаж немного повреждает бортовое кольцо. Окупаемость дополнительного комплекта наступает обычно на третий сезон, если учитывать стоимость регулярных шиномонтажных работ, которые с каждым годом дорожают в среднем на 10–15%», — рассказал Осипов.

Однако выгода от такой схемы очевидна не для всех. Эксперт Ольга Борисова отмечает: срок окупаемости напрямую зависит от интенсивности использования автомобиля зимой. Если машина стоит в гараже и выезжает редко, дополнительные колеса вряд ли оправдают вложения. При активной же езде резина изнашивается быстрее, и здесь второй комплект может сослужить хорошую службу.

Часть водителей предпочитает менять колеса своими силами, чтобы не платить за сезонные услуги. Но и такой подход не исключает затрат — хотя бы на обслуживание.

«Часто в смету автомобилиста, который меняет колеса самостоятельно, не попадают расходы на сезонную проверку колес, анализ состояния тормозных дисков, чистку ступицы и ее смазку, замену вентилей, утилизацию старых шин. Самые высокие затраты на сезонное обслуживание колес — это расходы, которые не случились вовремя. Они через некоторое время становятся расходами на ремонт», — отметила Борисова.

По мнению экспертов, самостоятельная замена действительно экономит на шиномонтаже, но требует наличия подходящего инструмента, свободного места и строгого соблюдения мер безопасности. После установки колес необходимо проверить их состояние и надежность крепления. В ряде случаев без визита в сервис все равно не обойтись — например, для балансировки или других работ.

Еще один резерв экономии — заранее изучить прайсы разных шиномонтажных центров и уточнить, что именно входит в базовый тариф. А если есть возможность хранить колеса дома или в гараже, можно избежать оплаты за сезонное хранение.

Ранее автоэксперт Егоров рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», чем отличаются шипованные шины от фрикционных, и на что обратить внимание перед покупкой.

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