Рекордный экспорт: КНР поставила на мировой рынок 8,62 млн авто за 9 месяцев

В сентябре пять ведущих китайских автоконцернов реализовали на европейском рынке 214 тысяч легковых автомобилей, что на 75% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Как сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, рыночная доля китайского автопрома в Старом Свете достигла 15,8%. Положительной динамике способствует фокус Китая на электромобилях и гибридах в рамках «зеленой повестки». Суммарно за 9 месяцев продажи пяти крупнейших игроков в Европе составили 1,25 млн машин (12% рынка). Об этом пишет обозреватель Юрий Зубко со ссылкой на данные «Автостата».