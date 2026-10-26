Рекордный экспорт: КНР поставила на мировой рынок 8,62 млн авто за 9 месяцев
Целиков захотел объяснить успехи автопрома КНР в Европе «зеленой повесткой»
В сентябре пять ведущих китайских автоконцернов реализовали на европейском рынке 214 тысяч легковых автомобилей, что на 75% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Как сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, рыночная доля китайского автопрома в Старом Свете достигла 15,8%. Положительной динамике способствует фокус Китая на электромобилях и гибридах в рамках «зеленой повестки». Суммарно за 9 месяцев продажи пяти крупнейших игроков в Европе составили 1,25 млн машин (12% рынка). Об этом пишет обозреватель Юрий Зубко со ссылкой на данные «Автостата».
Продажи автоконцернов и глобальный экспорт КНР
- Рейтинг китайских автоконцернов в Европе (сентябрь):
- 1-е место — Geely Group: 54,8 тыс. автомобилей (+33% к сентябрю прошлого года; включает бренды Geely, Lotus, Lynk&Co, Zeekr, Polestar, LEVC, Smart, Volvo);
- 2-е место — Chery Automobile: 52,8 тыс. машин (+186%; бренды Chery, Jaecoo, Jetour, Omoda);
- 3-е место — BYD: 50 тыс. автомобилей (+99%);
- 4-е место — SAIC Motor: 42 тыс. автомобилей (+24%);
- 5-е место — Leapmotor: 14,6 тыс. машин (наибольший прирост — +324%).
- Динамика за 9 месяцев и мировой экспорт:
- Показатели в Европе: продажи 5 концернов достигли 1,25 млн единиц (12% от общего рынка Европы в 10,56 млн штук против 7,4% годом ранее);
- Мировой экспорт из КНР: за 9 месяцев общий объем автоэкспорта из Китая вырос в 1,5 раза, составив 8,62 млн автомобилей.