В ЖК «Новая Щербинка» в Подольске поставили на кадастр новостройку

В ЖК «Новая Щербинка» городского округа Подольск поставили на кадастровый учет новый дом, теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новостройка комфорт-класса рассчитана на 218 квартир, она расположена на первой линии зеленого массива. На подземном уровне размещено 171 кладовое помещение, на придомовой территории, закрытой от проезда машин, благоустроены детские и спортивные площадки, зоны для прогулок и отдыха, выполнено озеленение двора. В комплексе построен и работает детский сад, открылась общеобразовательная школа с полноценным стадионом для сезонных занятий спортом, есть многоуровневый наземный паркинг.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.