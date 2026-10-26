Смелые поступки и скрытые знаки: с 26 октября по 1 ноября Вселенная будто подталкивает — и одновременно проверяет

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]

Астролог Надежда Алескерова подготовила эксклюзивный гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября, сообщила karelinform.ru.

«Эта неделя приносит импульс действия, энтузиазма и страсти», — отмечает астролог.

По мнению эксперта, новая осенняя рабочая неделя принесет импульс действия, энтузиазма и страсти. Астролог отметила, что людей может потянуть к новым начинаниям, быстрым решениям и смелым поступкам.

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]

При этом, как подчеркнула Алескерова, важно не терять голову и понимать, что быстрота хороша лишь при осознании направления. Чтобы понять, куда двигаться, в этом случае необходимо прислушаться к себе и своей интуиции.

«Вас может потянуть к новым начинаниям, быстрым решениям и смелым поступкам. Однако важно не терять голову и понимать, что быстрота хороша лишь при осознании направления», — считает специалист.

Астролог добавила, что не все ответы лежат на поверхности, поэтому, чтобы услышать их, важно замедлиться. Она рекомендовала действовать активно, но доверять предчувствиям и не игнорировать знаки, которые посылает мир.

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]

«Чтобы понять, куда двигаться, в этом случае необходимо прислушаться к себе и своей интуиции. Не все ответы лежат на поверхности, поэтому, чтобы услышать их, важно замедлиться. Действуйте активно, но доверяйте предчувствиям и не игнорируйте знаки, которые посылает вам мир», — высказала мнение эксперт.

По мнению специалиста, сочетание активности и внимания к внутренним сигналам поможет провести эту неделю с пользой. Алескерова советует не отмахиваться от собственных ощущений: именно они могут подсказать верное направление в ситуациях, где логика оказывается бессильна.

Ранее сообщалось, чего ждать от Красной Козы и как задобрить капризный символ на Новый год.

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