«Эта неделя приносит импульс действия, энтузиазма и страсти», — отмечает астролог.

По мнению эксперта, новая осенняя рабочая неделя принесет импульс действия, энтузиазма и страсти. Астролог отметила, что людей может потянуть к новым начинаниям, быстрым решениям и смелым поступкам.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина ]

При этом, как подчеркнула Алескерова, важно не терять голову и понимать, что быстрота хороша лишь при осознании направления. Чтобы понять, куда двигаться, в этом случае необходимо прислушаться к себе и своей интуиции.

«Вас может потянуть к новым начинаниям, быстрым решениям и смелым поступкам. Однако важно не терять голову и понимать, что быстрота хороша лишь при осознании направления», — считает специалист.

Астролог добавила, что не все ответы лежат на поверхности, поэтому, чтобы услышать их, важно замедлиться. Она рекомендовала действовать активно, но доверять предчувствиям и не игнорировать знаки, которые посылает мир.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина ]

«Чтобы понять, куда двигаться, в этом случае необходимо прислушаться к себе и своей интуиции. Не все ответы лежат на поверхности, поэтому, чтобы услышать их, важно замедлиться. Действуйте активно, но доверяйте предчувствиям и не игнорируйте знаки, которые посылает вам мир», — высказала мнение эксперт.

По мнению специалиста, сочетание активности и внимания к внутренним сигналам поможет провести эту неделю с пользой. Алескерова советует не отмахиваться от собственных ощущений: именно они могут подсказать верное направление в ситуациях, где логика оказывается бессильна.

Ранее сообщалось, чего ждать от Красной Козы и как задобрить капризный символ на Новый год.