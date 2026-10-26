Киберугрозы на отдыхе: мошенники создают фейковые сети Wi-Fi в отелях

В «Касперском» захотели раскрыть схемы кражи данных туристов в Турции и Египте

Общество

Во время отдыха за рубежом российские туристы рискуют столкнуться с хищением денежных средств и персональных данных. Эксперты «Лаборатории Касперского» проанализировали основные угрозы на популярных туристических направлениях и подготовили рекомендации для путешественников. В Египте и Турции фиксируются случаи использования фальшивых Wi-Fi-сетей для сбора паролей, а также установка скиммеров на банкоматы. В азиатских странах, включая Индонезию, Малайзию и Сингапур, распространен физический похищение гаджетов с доступом к онлайн-банкингу. Об этом информирует сетевое издание MiraNews со ссылкой на «Брянскую губернию».

Основные киберугрозы и рекомендации по безопасности

  • Специфика киберугроз по регионам:
    • Турция и Египет: злоумышленники создают фейковые Wi-Fi-точки, имитирующие официальные сети отелей и аэропортов для перехвата паролей, а также устанавливают скимминговое оборудование на банкоматы для чтения данных карт;
    • Юго-Восточная Азия (Индонезия, Малайзия, Сингапур): высок риск кражи мобильных телефонов и ноутбуков с открытым доступом к банковским приложениям и почте;
    • Онлайн-бронирование: киберпреступники подделывают сайты отелей и предлагают фейковые экскурсии по низким ценам для похищения оплаты.
  • Правила защиты для путешественников:
    • Верификация ресурсов: проверять подлинность сайтов отелей и туроператоров, избегать сомнительных предложений с аномально высокими скидками;
    • Безопасность устройств: устанавливать сложное парольное ограничение на гаджеты и избегать подключения к открытым незащищенным сетям Wi-Fi.

Добавьте mosregtoday.ru в избранное