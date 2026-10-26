Киберугрозы на отдыхе: мошенники создают фейковые сети Wi-Fi в отелях

Во время отдыха за рубежом российские туристы рискуют столкнуться с хищением денежных средств и персональных данных. Эксперты «Лаборатории Касперского» проанализировали основные угрозы на популярных туристических направлениях и подготовили рекомендации для путешественников. В Египте и Турции фиксируются случаи использования фальшивых Wi-Fi-сетей для сбора паролей, а также установка скиммеров на банкоматы. В азиатских странах, включая Индонезию, Малайзию и Сингапур, распространен физический похищение гаджетов с доступом к онлайн-банкингу. Об этом информирует сетевое издание MiraNews со ссылкой на «Брянскую губернию».