Визовые послабления: Италия сократила сроки выдачи шенгена россиян до 45 дней

«Версия»: Италия захотела сократить сроки выдачи шенгена россиян до 45 дней

Общество

Несмотря на намерения Еврокомиссии ужесточить правила и ввести так называемые «урезанные» визы с ограниченной территорией действия (LTV), страны ЕС ослабляют ограничения для россиян из-за экономических интересов. Итальянский визовый центр сократил максимальный срок рассмотрения заявлений с 60 до 45 дней. Эксперты отмечают рост турпотока в Европу с 650 тысяч до более чем 700 тысяч человек в год. При этом ключевой тенденцией остается отказ от выдачи долгосрочных мультивиз в пользу однократных въездных документов строго под даты поездки. Об этом пишет газета «Наша Версия».

Динамика выдачи виз и экономический фактор

  • Визовые послабления и статистика отказов:
    • Ускорение процессов: визовый центр Италии снизил предельный срок рассмотрения документов с 60 до 45 дней; консульство Греции оформляет въездные документы в среднем за две недели;
    • Великобритания: генеральный директор «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов фиксирует рост одобрений виз в Соединенное Королевство при длительном сроке ожидания (до 2 месяцев);
    • Снижение доли отказов: по данным экспертов, доля отказов в консульствах снизилась с 10% в 2023 году до 7,5% в 2024 году и 6,3% в 2025 году. В консульстве Греции этот показатель составляет около 5%;
    • Основные направления: около 85% всего турпотока из РФ принимают пять стран — Франция, Италия, Испания, Греция и Венгрия.
  • Финансовый аспект и трансфер:
    • Смена формата: практический отказ от мультивиз компенсируется быстрой выдачей однократных виз под даты поездки;
    • Расходы туристов: вице-президент АТА Алексан Мкртчян и директор «Турпомощи» Александр Осауленко отмечают высокую платежеспособность российских путешественников;
    • Логистика: авиаперелеты с пересадками в Ереване или Тбилиси обходятся сопоставимо с внутренними рейсами по РФ (перелет Ереван — Милан от 3,7 тыс. рублей, Ереван — Париж от 4,2 тыс. рублей).

Читайте также

«Усилят автоматизацию учета». Что изменится в оценке поведения школьников?

«Усилят автоматизацию учета». Что изменится в оценке поведения школьников?

Двойная ставка или отгул: как оплатят работу в День народного единства

График сорван: как Дептранс ликвидирует последствия ЧП на юге ветки

Вкус по дате рождения: нумерологи назвали идеальную кухню мира для каждого характера

Вкус по дате рождения: нумерологи назвали идеальную кухню мира для каждого характера

Минус 5% в Крыму: где в России зафиксировано самое сильное снижение стоимости топлива

Граница на замке ломается: финскому заграждению за €365 млн потребовался ремонт

Овощи и десерты: стало известно, что заказывают компании для офисов

Овощи и десерты: стало известно, что заказывают компании для офисов

Покаяние и долги: священник РПЦ назвал правила подготовки к уходу из жизни

После спа в Китае стало хуже: история из Красногорска и предостережения врачей

После спа в Китае стало хуже: история из Красногорска и предостережения врачей

Похож на попугая: седой дятел успешно осваивает подмосковные мегаполисы

Похож на попугая: седой дятел успешно осваивает подмосковные мегаполисы

Ночной сбой в небе: почему сотни пассажиров застряли в столичных аэропортах

Переносы вылетов в столицу: в аэропорту Омска сбилось расписание 22 октября

Добавьте mosregtoday.ru в избранное