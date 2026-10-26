Визовые послабления: Италия сократила сроки выдачи шенгена россиян до 45 дней
«Версия»: Италия захотела сократить сроки выдачи шенгена россиян до 45 дней
Несмотря на намерения Еврокомиссии ужесточить правила и ввести так называемые «урезанные» визы с ограниченной территорией действия (LTV), страны ЕС ослабляют ограничения для россиян из-за экономических интересов. Итальянский визовый центр сократил максимальный срок рассмотрения заявлений с 60 до 45 дней. Эксперты отмечают рост турпотока в Европу с 650 тысяч до более чем 700 тысяч человек в год. При этом ключевой тенденцией остается отказ от выдачи долгосрочных мультивиз в пользу однократных въездных документов строго под даты поездки. Об этом пишет газета «Наша Версия».
Динамика выдачи виз и экономический фактор
- Визовые послабления и статистика отказов:
- Ускорение процессов: визовый центр Италии снизил предельный срок рассмотрения документов с 60 до 45 дней; консульство Греции оформляет въездные документы в среднем за две недели;
- Великобритания: генеральный директор «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов фиксирует рост одобрений виз в Соединенное Королевство при длительном сроке ожидания (до 2 месяцев);
- Снижение доли отказов: по данным экспертов, доля отказов в консульствах снизилась с 10% в 2023 году до 7,5% в 2024 году и 6,3% в 2025 году. В консульстве Греции этот показатель составляет около 5%;
- Основные направления: около 85% всего турпотока из РФ принимают пять стран — Франция, Италия, Испания, Греция и Венгрия.
- Финансовый аспект и трансфер:
- Смена формата: практический отказ от мультивиз компенсируется быстрой выдачей однократных виз под даты поездки;
- Расходы туристов: вице-президент АТА Алексан Мкртчян и директор «Турпомощи» Александр Осауленко отмечают высокую платежеспособность российских путешественников;
- Логистика: авиаперелеты с пересадками в Ереване или Тбилиси обходятся сопоставимо с внутренними рейсами по РФ (перелет Ереван — Милан от 3,7 тыс. рублей, Ереван — Париж от 4,2 тыс. рублей).