Визовые послабления: Италия сократила сроки выдачи шенгена россиян до 45 дней

Несмотря на намерения Еврокомиссии ужесточить правила и ввести так называемые «урезанные» визы с ограниченной территорией действия (LTV), страны ЕС ослабляют ограничения для россиян из-за экономических интересов. Итальянский визовый центр сократил максимальный срок рассмотрения заявлений с 60 до 45 дней. Эксперты отмечают рост турпотока в Европу с 650 тысяч до более чем 700 тысяч человек в год. При этом ключевой тенденцией остается отказ от выдачи долгосрочных мультивиз в пользу однократных въездных документов строго под даты поездки. Об этом пишет газета «Наша Версия».