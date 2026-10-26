«Одна рука не работает»: племянник рассказал о состоянии пенсионерки, которую тростью избила в лифте пожилая женщина

В Красноярске пенсионерка-инвалид стала жертвой нападения прямо в лифте собственного дома. Женщина, которая также находится в преклонном возрасте, избила ее кулаками и тростью. Сейчас пострадавшую направили на судебно-медицинскую экспертизу — от ее результатов зависит, будет ли возбуждено уголовное дело, сообщила prmira.ru.

Что произошло в доме Юшкова

Инцидент случился 5 октября. Как писало издание «Проспект Мира», пенсионерка ехала в лифте, когда к ней присоединилась другая женщина. Та начала возмущаться тем, что «другие не сидят дома, а ездят на лифтах». Между женщинами завязался спор, который быстро перерос в драку.

По словам пострадавшей, нападавшая сначала била ее кулаками по голове, а затем отобрала трость и продолжила наносить удары. Остановить женщину удалось только после того, как на шум пришла соседка. Нападавшая после этого покинула место происшествия, а пенсионерке помогли соседи.

Последствия для здоровья

Племянник пострадавшей рассказал о ее состоянии. По его словам, после избиения женщина несколько дней не могла самостоятельно передвигаться, руки не работали. Спустя 20 дней одна рука до сих пор не функционирует.

«Нападавшая женщина все так же живет в этом доме. Ни она, ни ее родственники не зашли, не извинились, не предложили помощь. Трость тоже не вернули», — рассказал «ПМ» племянник пенсионерки.

Что говорит полиция

По данным издания, в правоохранительных органах сообщили, что нападавшей 68 лет, а потерпевшей — 79 лет. Сейчас проводится проверка. Пострадавшей выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу. После ее прохождения полиция примет решение о возбуждении дела.

Ранее сообщалось, что россиянка поделилась подробностями нападения многодетной матери на остановке.