Азербайджан прикрыл калитку Украине на ЧМ, Холанд уничтожил Молдавию: сюрпризы и рекорды европейского отбора

Во вторник, 9 сентября, завершился очередной слот матчей сборных в европейском отборе на чемпионат мира по футболу. Заключительный день принес ряд неожиданных результатов.

Азербайджан вовремя сменил тренера

Сборная Азербайджана начала отбор с разгромного поражения от Исландии (0:5), после чего был отправлен в отставку главный тренер португалец Фернанду Сантуш, его место занял тренер молодежки Айхан Аббасов.

Перестановки в тренерском штабе встряхнули команду, и Азербайджан добыл ничью в матче с Украиной. На 51-й минуте счет открыл Георгий Судаков, на 72-й Эмин Махмудов восстановил равновесие. Бывший полузащитник московского «Спартака» стал рекордсменом по голам за национальную сборную, их у 33-летнего хавбека набралось 15.

Украина крайне осложнила себе положение в борьбе за путевку на чемпионат мира. После двух туров в группе D лидирует с шестью очками Франция, которую почти нереально подвинуть с первого места. На второй позиции Исландия с тремя очками, у Украины один балл. Именно с исландцами украинской сборной предстоит биться за второй место, дающее право на стыковые матчи. Это непростая задача, Исландия выглядит уверенно: разнесли Азербайджан, а затем упорно сражались с французами (1:2), ведя в счете.

Молдавия попала под Холанд-машину

Фото: [ ФИФА ]

Сборная Норвегии уверенно летит к первому месту в группе I. В очередном матче скандинавы уничтожили Молдавию — 11:1. Норвежцы нанесли 34 удара по воротам, и каждый третий из них достигал цели.

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил 5+2. А ведь накануне матча с ним произошел неприятный инцидент: неожиданно открывшаяся дверь багажника автобуса ударила Холанда по лицу, пришлось даже швы накладывать.

Норвегия одержала пять побед в пяти матчах с общей разницей 24-3. В том числе, скандинавы обыграли дома Италию со счетом 3:0, и теперь «скуадра адзурра», судя по всему, может рассчитывать только на второе место в группе и стыковые матчи.

Армения включилась в борьбу за путевку

Сборная Армении одержала первую победу в 2025 году, обыграв сборную Ирландии со счетом 2:1.

Звезда «Краснодара» Эдуард Сперцян открыл счет в конце первого тайма, реализовав пенальти, а в начале второго Армения забила второй — голевым пасом отметился экс-хавбек «Локомотива» Наир Тикнизян.

Армения вышла на второе место в группе F — три очка в двух матчах. Лидирует в группе Португалия — шесть очков, у Венгрии и Ирландии по одному баллу. Так что борьба за место в стыках обещает быть жаркой.

Роналду не устает бить рекорды

Фото: [ ФИФА ]

Португалия в гостях одолела Венгрию — 3:2. 40-летний капитан португальцев Криштиану Роналду продолжает устанавливать невероятную планку рекорда голов за сборную. Реализовав в Будапеште пенальти, Криш довел число голов за национальную команду до 141.

При этом 89 мячей из общего числа Роналду забил уже после 30 лет. Более 89 мячей за всю карьеру забивали только Лионель Месси (114), Али Даеи (108) и Сунил Чхетри (95).

Это состязание с Роналду Месси уже не выиграть. Аргентинец, очевидно, и не стремится к этому. На отборочный матч с Эквадором (0:1) Лео не поехал: игра турнирного значения не имела — обе команды завоевали путевки на чемпионат мира, а Аргентина давно обеспечила первое место в южноамериканском отборе.