В Подмосковье зафиксировали рекордное количество молодежи, зарегистрированной на предварительное голосование ЕР

В Подмосковье на предварительное голосование «Единой России» регистрируется рекордное количество молодежи – более 880, в общей сложности по России документы на участие в процедуре подали свыше 4 тыс. кандидатов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Каждый пятый кандидат – молодой человек в возрасте до 35 лет. Регистрация будет проходить до 14 мая, ее продлили по причине большого числа желающих принять участие в предварительном отборе.

Так, например, участником стал руководитель аппарата «Молодой Гвардии» Подмосковья Егор Балакшин, который планирует избираться в Мособлдуму и заниматься продвижением молодежных проектов и инициатив. Кроме того, к голосованию присоединился руководитель МГЕР в Ступино Алексей Горбачев, который является директором центра «Ореон».

«У меня достаточный опыт общественно-политической деятельности, работы с молодежью и детьми. Я понимаю, как работать с научной составляющей. Хочу использовать свой опыт уже и в качестве депутата», – рассказал Алексей Горбачев.

Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в области Диана Алумянц заявила, что у каждого кандидата от молодежи есть конкретные инициативы, в том числе по развитию спортивных секций, волонтерской помощи.

В сообщении добавили, что активно на предварительное голосование регистрируются и избиратели – порядка 475 тыс. жителей региона.

В Подмосковье выборы в Госдуму, Мособлдуму и отдельные муниципальные советы пройдут в сентябре, предварительное голосование будет проходить на сайте PG.ER.RU с 25 по 31 мая с верификацией через Госуслуги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.