Юлия Снигирь рассказала, что больше всего ее раздражает в муже и сыне

Звезда фильмов «Мастера и Маргариты» Юлия Снигирь неожиданно рассказала, что больше всего ее раздражает в муже, актере Евгении Цыганове, и их общем десятилетнем сыне. В интервью изданию «Собака» актриса призналась , что ее бесит их спонтанность.

По словам Снигирь, супруг и сын в любую минуту могут сорваться и что-то поменять. Она подчеркнула, что такие действия выводят ее из себя.

«Я очень сержусь на это его качество, мне с этим бывает некомфортно. Оно есть у брата тоже. И у сына, кажется. Смотрю на них и думаю — ну как же так! Но понимаю: в этом что-то рождается», — призналась артистка.

В качестве примера Юлия рассказала забавную, но показательную историю. Актриса давно мечтает сняться у голливудского режиссера Квентина Тарантино, и когда в прокат вышел его фильм «Однажды в... Голливуде», она непременно хотела попасть на премьеру. Однако в тот вечер друзья задержали ее за ужином, и актриса опоздала.

По словам Снигирь, позже муж иронизировал над этим. Тогда слова Цыганова, мягко говоря, не обрадовали ее.

«Он смеялся, а я злилась», — вспоминает Снигирь.

И хотя сейчас она уже улыбается, рассказывая об этой ситуации, осадочек, как говорится, остался.

Напомним, Снигирь и Цыганов начали свой роман в 2015 году на съемках сериала «С чего начинается Родина». В тот момент актер был женат на Ирине Леоновой, которая ждала их седьмого ребенка. Тем не менее чувства взяли верх, и в 2019 году актеры официально поженились.

