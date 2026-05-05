Собаке телеведущей Анфисы Чеховой удалили глаз

Телеведущая Анфиса Чехова, которая уже несколько месяцев борется за жизнь своей собаки Картошки в США, приняла непростое решение, пишет The Voice. Питомцу, страдающему лимфомой (онкологическое заболевание лимфатической системы), потребовалась еще одна операция — на этот раз по удалению глаза.

Все началось с воспаления, которое сначала приняли за аллергию. Но лечение не помогло, и врачи диагностировали язву роговицы. Спасти глаз не удалось — он мог разорваться в любой момент, причиняя страдания животному.

В клинике предложили два варианта: пересадка роговицы или удаление глаза. Анфиса выбрала второе, так как зрение все равно не вернуть, а операция по пересадке была бы сложнее и могла не дать результата.

«Лучше удалить, чем мучиться», — решила телеведущая.

Операция прошла успешно. Картошка быстро адаптировалась к отсутствию глаза и, по словам хозяйки, продолжает радоваться жизни.

Сама Анфиса пережила настоящую эмоциональную бурю. Она прошла через все стадии принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессию и, наконец, принятие. Телеведущая винила себя, сомневалась, стоило ли вообще привозить собаку в США. Однако, глядя на Картошку, которая, несмотря на потерю глаза, остается жизнерадостной, Анфиса поняла: все было не зря.

«Я плакала, но она лижет мои слезы и идет дальше», — поделилась Чехова.

Сейчас они остаются в США, готовятся к дальнейшим процедурам, связанным с лечением лимфомы, и верят в лучшее.

