Глава российской делегации на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов раскрыл истинное лицо Запада. Все предложения Москвы по укреплению стратегической стабильности были единогласно отвергнуты США и их союзниками. Дипломат не оставил камня на камне от иллюзий о «партнерстве». Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам Белоусова, Запад сделал свой выбор. Им не нужен равноправный диалог. Им нужно доминирование. Отказ от российских инициатив, заявил посол, — это доказательство того, что Вашингтон и его союзники взяли курс на достижение подавляющего военного превосходства над любыми соперниками. Им неважны договорённости. Им важно право диктовать.

Россия, в отличие от них, не раз выступала с предложениями, направленными на снижение рисков и укрепление глобальной безопасности. Но каждый раз натыкалась на глухую стену. Теперь, как видно, «стратегическая стабильность» в понимании Запада — это однополярный мир, где их слово — закон.

