Ирина Салтыкова показала фигуру в купальнике в свой 60-летний юбилей

Российская певица Ирина Салтыкова встречает свое 60-летие не в Москве, а на турецком курорте Бодрум, пишет Super.ru. Артистка опубликовала в личном блоге свежие кадры, на которых позирует в купальнике на фоне моря. Поклонники тут же засыпали ее поздравлениями и комплиментами, отмечая, как прекрасно она выглядит в свои годы.

Некоторые специалисты тоже обратили внимание на внешность именинницы. Пластический хирург Максим Усунгван отмечал, что что Салтыкова избегает радикальных пластических вмешательств и ее лицо несет классические признаки естественного старения. В эпоху, когда многие звезды увлекаются хирургией и выглядят неестественно, такой подход вызывает уважение.

Личная жизнь Ирины была не такой яркой, как карьера. Она была замужем всего один раз — за солистом группы «Форум» Виктором Салтыковым. В 1987 году у пары родилась дочь Алиса. После развода певица не стремилась к новым отношениям, посвятив себя воспитанию дочери и творчеству.

Сейчас Ирина наслаждается отдыхом и, судя по настроению, чувствует себя счастливой и свободной. 60 лет — отличный повод подвести итоги и еще раз убедиться: красота и молодость не зависят от цифр в паспорте.

