Что можно сеять на рассаду и сажать 6 мая по лунному календарю

6 мая 2026 года — среда. На 12:00 Луна находится в убывающей фазе (III четверть), её освещённость составляет 81% — это 19-й лунный день. Практически весь день спутник Земли движется по плодородному знаку Козерога, лишь поздно вечером начиная переход в следующий сектор небосвода.

Козерог — это знак средней плодородности, его сложно назвать абсолютным «королём урожая», но он обладает очень ценной особенностью. Растения, посаженные под его началом, формируют мощную корневую систему, становятся выносливыми и закалёнными. Они не боятся перепадов температур и даже могут без проблем пережить кратковременную засуху. Плоды обычно получаются среднего размера, но отличаются отменной лёжкостью и хранятся до самой весны. Семенной материал, собранный с таких растений, будет очень качественным и долго не потеряет всхожесть.

Работы в огороде

Убывающая Луна, правящая в мае до 18-го числа, направляет все жизненные соки к подземной части растений. В это время лучше не трогать плоды и листву «вершков», а сосредоточиться на закладке «корешков». 6 мая — один из самых надёжных и благоприятных дней этой недели для посадок. Опытные огородники знают: сейчас создаются идеальные условия для роста именно корневой системы.

В первую очередь посвятите день посеву и посадке:

Корнеплоды: Картофель, морковь, свёкла, редис, редька, дайкон, репа, пастернак, брюква.

Луковичные культуры: Лук на репку, чеснок, лук-порей.

Зелень и бобовые: Корневая и листовая петрушка, сельдерей, а также горох и фасоль.

Если погода позволяет, можно высаживать подросшую рассаду капусты, высевать в открытый грунт спаржу, бахчевые культуры.

Уход за садом

Текущий период как нельзя лучше подходит для наведения санитарного порядка и насыщения почвы.

Работа с почвой: Перекопайте и хорошенько взрыхлите приствольные круги у деревьев и междурядья на грядках. Вспашка и перекопка сейчас не только облегчат структуру почвы, но и уничтожат зимующих вредителей.

Подкормка: Внесите комплексные минеральные или органические удобрения под корень. Сейчас энергия Луны направлена к корням, поэтому питательные вещества усвоятся максимально эффективно. Уделите внимание подкормкам перезимовавших многолетников азотом.

Борьба с вредителями: В дни Козерога великолепно работают препараты против почвообитающих вредителей. 6 мая можно смело вести обработку — вредители исчезнут надолго.

Санитарная работа: Удалите поросль, выкорчуйте старые пни и срежьте сухие ветки.

Работы с цветами

Внимание стоит уделить тем цветам, у которых в декоративной ценности ценятся клубни и луковицы. 6 мая — отличный день для посадки лилий, ирисов и пионов. Мелколуковичные цветы, посаженные сейчас, приживутся просто отлично. Благоприятно проводить деление корневищ многолетних цветов.

Общая рекомендация

6 мая находится в «красной зоне» посевного календаря для надземных растений. Не стоит сеять на рассаду томаты, огурцы и перцы — они уйдут в мощный корень, а оставят вас без завязей. Отложите также опрыскивание по листу и сильную обрезку деревьев.