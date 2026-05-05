«Батареи теплые, а платить не надо»: жителям Подмосковья объяснили, как не переплатить за майское «циркулирование»

С 5 мая в Подмосковье начали отключать отопление, но батареи до 12 числа останутся чуть теплыми — в режиме так называемой «циркуляции». Жители в панике: не заставят ли платить за этот «полуобогрев»? В МосОблЕИРЦ успокоили: технический этап на квитанциях не отразится. Об этом сообщает REGIONS .

Режим циркуляции — это просто щадящий способ завершить отопительный сезон, объяснили расчетчики. Систему не глушат резко, чтобы избежать перепадов давления. Но юристы подчеркивают: закон не знает такого понятия, как «отопление в режиме циркуляции». Поэтому и платить за него никто не заставит.

Как именно начислят деньги за май? В домах, где платят только в отопительный период (схема 1/7), счет за тепло остановят с даты официального отключения — 5 мая. Значит, в квитанции будет всего 5 дней мая. Если же у вас установлен общедомовой счетчик, сумму спишут по факту.

А тем, кто платит за тепло равномерно круглый год (схема 1/12), вообще не о чем волноваться. Начисления в мае пройдут по обычному графику без изменений. А в конце года сделают перерасчет по реальному потреблению — деньги за «негреющие» дни вернут.

«Главное — не путать технический прогрев труб с коммунальной услугой, — поясняют в МосОблЕИРЦ. — Режим циркуляции не увеличит вашу плату ни на копейку».

Тем, кто хочет проверить метод начисления в своем доме, рекомендуют обратиться в управляющую компанию. А в личном кабинете расчетного центра можно изучить раздел «Умная платежка» — там детально расписаны все объемы и нормативы.

