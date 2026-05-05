Подмосковные активисты студотрядов подготовятся к трудовому сезону

В Солнечногорске стартовала Школа командного состава студенческих отрядов Подмосковья «Связаны делом», интенсив будет проходить с 5 по 7 мая - его участниками станут более 120 студентов вузов и колледжей, в том числе командиров, комиссаров, мастеров и представителей пресс-служб отрядов, а также активистов из образовательных организаций региона. Организатором мероприятия выступило Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Сегодня движение студенческих отрядов Московской области объединяет более 7 тыс. участников по девяти ключевым направлениям. Ребята работают вожатыми в детских лагерях, трудятся на всероссийских стройках, обеспечивают сервис в гостиничных комплексах, заняты в сельском хозяйстве, на производственных предприятиях, в медицинских учреждениях, работают проводниками пассажирских вагонов. Отдельно развиваются трудовые отряды подростков и специализированные волонтерские проекты», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках образовательного процесса участникам предстоит продемонстрировать профессиональные задачи, которые будут включать в себя лидерство, безопасность труда, взаимодействие с учебными заведениями и не только. Кроме того, их ждут встречи с экспертами, среди них - начальник отдела молодежных проектов Красноярского государственного аграрного университета, начальник штаба студенческих отрядов Красноярского ГАУ Владимир Шапов, координатор медиапроектов Российских студенческих отрядов Злата Горлышкина, ветеран СВО, тренер РСО Александр Калинкин и не только.

Шапов подчеркнул, что школа позволит подготовить людей к работе в коллективе в трудовом сезоне и во всей дальнейшей деятельности. После обучения активисты будут защищать показатели эффективности отрядов.

Активистка студенческих педагогических отрядов «Алатырь» из Подольска Алина Мичурина отметила, что школа дает возможность посмотреть на свою должность с другой стороны, узнать, как ставить цели, отслеживать прогресс отряда и не только. Мероприятие проходит в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.