«Стоит 30-градусная жара»: жители Казани пожаловались на работающее отопление в мае

Жители Авиастроительного района Казани пожаловались на 30-градусную жару в квартирах из-за продолжающего работать отопления. Об этом пишет Lenta.ru. Изначально Telegram-канал Mash Iptash обратил внимание на ситуацию: батареи топят, несмотря на то что уличная температура превысила плюс 20 градусов.

По словам горожан, спастись от пекла не помогают даже открытые окна. Звонки в управляющие компании результата не дают — в ответ на просьбы убавить температуру коммунальщики предлагают обращаться непосредственно в жилищно-эксплуатационные участки.

В местном комитете жилищно-коммунального хозяйства пояснили: отопительный сезон по решению исполкома завершится только в четверг, 7 мая. Представитель ведомства рекомендовал тем, кого не устраивает жара, связаться со своими управляющими организациями.

Таким образом, еще как минимум двое суток жителям придется терпеть высокую температуру в домах. Проблема усугубляется тем, что многие не могут самостоятельно регулировать подачу тепла в радиаторах, а погода на улице давно располагает к отключению батарей. Судя по комментариям в соцсетях, ситуация вызывает массовое недовольство, но официально график отопления будет соблюден до указанной даты.

