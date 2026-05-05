«Округлые бедра и груди»: эндокринолог заявила о дефиците тестостерона у молодых мужчин

Врач-эндокринолог Мария Белоярцева заявила, что в последние годы молодые мужчины все чаще сталкиваются с дефицитом тестостерона. В беседе с изданием UfaTime.ru специалист перечислила основные признаки этого состояния и обратила внимание на характерные изменения внешности.

По словам Белоярцевой, заподозрить нехватку главного мужского гормона можно по учащенному мочеиспусканию, нарушениям памяти и сна, повышенной потливости, а также резким перепадам настроения. Однако есть и внешние маркеры: у мужчины появляется избыточный вес на фоне снижения мышечной массы, увеличиваются грудные железы, уменьшается оволосение лица, а бедра приобретают округлую форму. Врач подчеркнула, что при нормальном уровне тестостерона такие изменения в принципе невозможны, но на улицах все чаще встречаются мужчины с подобными признаками.

Раньше критическое падение уровня тестостерона затрагивало преимущественно людей старше 60-70 лет. Сейчас же, констатировала Белоярцева, проблема возникает даже у молодых. Эндокринолог не назвала конкретные причины происходящего, но указала на наблюдаемый тенденцию, которую считает тревожной. Специалисты напоминают, что при подозрении на гормональный дисбаланс необходимо сдать анализы крови и обратиться к врачу — самодиагностика и самолечение в таких случаях недопустимы.

