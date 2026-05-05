Джефф Безос решил избавиться от самой роскошной яхты в мире

Джефф Безос, один из богатейших людей планеты, решил расстаться с одной из самых роскошных яхт в мире. Парусное судно Koru, которое он заказал за баснословные деньги, выставлено на продажу. Цена — $500 млн, сообщает Page Six.

Причина продажи, как ни странно, не в деньгах, а в громоздкости. По информации источника, 127-метровая красавица с тремя джакузи, вертолетной площадкой и бассейном со стеклянным дном оказалась слишком большой для комфортного использования.

Отмечается, что проблемы начались практически сразу. Ежегодное обслуживание Koru и вспомогательного судна Abeona обходится в $30 млн. Но главное — швартовка. Яхту не пускают в престижные порты из-за ее размеров.

В прошлом году основателю Amazon отказали в Монако и Венеции. А в 2022-м, чтобы провести судно через мост Koningshaven в Роттердаме, пришлось сначала демонтировать мачты, а потом тащить Koru на буксире.

