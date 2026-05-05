Кошмар на заправке: бензин в США взлетел до рекордных $4,48 за галлон — выше только в пандемию

Американские водители хватаются за голову. Бензин подскочил до рекордной отметки — 4,483 доллара за галлон. В переводе на привычные литры это почти 89 рублей. Таких цен не было с июля 2022 года, когда мир сотрясали пандемийные локдауны и нефтяные качели. Об этом сообщает Lenta.ru.

Динамика убийственная. Только за сутки топливо прибавило 3 цента, а за неделю — больше 30 центов. Лидер антирейтинга — Калифорния, где литр бензина обходится уже в 122 рубля (6,13 доллара за галлон). За ней плетутся Вашингтон, Орегон, Невада, Аляска и Гавайи — там ценник перевалил за 5 долларов.

Относительно дешево заправиться можно разве что в Оклахоме: 3,9 доллара (77 рублей) за галлон. Но и это почти на процент выше, чем в Джорджии.

Для миллионов американцев, которые каждый день садятся за руль, это не просто цифры. Это удар по семейному бюджету. Рост цен на бензин автоматически тянет за собой стоимость доставки, продуктов, билетов. Инфляционная спираль раскручивается прямо на глазах.

Аналитики связывают скачок с перебоями поставок из-за ближневосточного кризиса и сокращением запасов в США.

