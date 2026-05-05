«Она преследовала Лерчек»: Мария Погребняк поддержала фитнес-клуб, который выгнал клиентку за фото больной блогерши

В элитном московском фитнес-клубе разгорелся скандал, который разделил пользователей соцсетей на два лагеря. Посетительница, заплатившая за абонемент 350 тыс. рублей, лишилась его после того, как сделала фотографию блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек.

Девушка сняла Чекалину на тренировке, нарушив правила заведения. Многие возмутились столь суровому наказанию, но нашлись и те, кто поддержал администрацию. В их числе — блогер и модель Мария Погребняк, сообщает Teleprogramma.org.

«В клубах запрещено снимать изнутри без согласия, это элементарное уважение к личному пространству. Этот поступок — не просто фото, а преследование за Лерчек и вторжение в ее жизнь, — заявила Погребняк.

Она подчеркнула, что правила существуют для всех, и их нарушение должно иметь последствия. Администрация клуба, кстати, расторгла договор с клиенткой, сославшись на пункт о конфиденциальности, который она подписывала при оформлении абонемента.

Поклонники онкобольной Лерчек поддержали ее, а некоторые даже назвали решение клуба справедливым. Однако нашлись и те, кто посчитал, что лишать девушку абонемента за одну съемку — слишком жестоко.

