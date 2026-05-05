Смертельный вирус дрейфует в Атлантике: лайнер с 150 людьми на борту не пускают в порты. Откровения пассажира

На круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса, жертвами которой стали три человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, выявлены семь случаев заражения — два лабораторно подтвержденных и пять подозрительных. Один пассажир находится в критическом состоянии в реанимации клиники Йоханнесбурга, еще трое переносят болезнь в легкой форме. Об этом пишет Lenta.ru.

Судно, на борту которого находятся около 150 пассажиров и членов экипажа из 23 стран, стоит на якоре у берегов островного государства Кабо-Верде. Местные власти отказались разрешить высадку, чтобы защитить население от возможного распространения инфекции. Пассажиры остаются на лайнере в условиях неопределенности. Один из них в эмоциональном обращении призвал не относиться к происходящему как к абстрактной новости: за каждым случаем стоят живые люди с семьями и близкими.

Погибшими оказались супруги из Нидерландов и гражданин Германии. Британец, эвакуированный в ЮАР с несколькими другими пассажирами, находится в тяжелом состоянии. Эвакуация еще двух заболевших, включая членов экипажа, пока ожидает разрешения.

ВОЗ работает над полной оценкой рисков для здоровья населения. Организация предполагает, что причиной вспышки мог стать один из самых опасных хантавирусов — вирус Андес, который в 40% случаев приводит к летальному исходу и способен передаваться от человека к человеку. По предварительной версии, заражение произошло до посадки на борт: инкубационный период хантавируса составляет от одной до шести недель. При этом в ВОЗ заверили, что глобальный риск распространения остается низким. Российский Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле, в стране имеются тест-системы для диагностики.

